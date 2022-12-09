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上水黑幫斬人案 警曾追車擎槍 連日拘新義安6人

【明報專訊】上水新豐路周二（6日）發生斬人案，有黑幫和勝和背景男子「鼻屎康」遭斬，其後有人燒車。警方連日來拘捕6人，包括案件主腦，警方前晚在屯門拘捕其中一人時，對方一度欲駕車撞向警員，有警員拔槍戒備。

警方經連日追查，鎖定與斬人案有關疑犯，前日至昨日拘捕6人，年齡24至39歲，涉嫌傷人、行使虛假文書、縱火、危險駕駛、藏毒、無牌駕駛、駕駛未獲發牌照的車輛、駕駛未具有效第三者意外保險之汽車，包括案中主腦，全部被捕者有黑幫新義安背景。

目擊者：警van巴士夾私家車

司機舉手落車仲想跑

警方前晚在屯門友愛邨拘捕其中一名疑犯時，曾出動警方「皇牌」、刑事情報科的「Hit Team」攻擊隊追捕，對方一度欲駕車撞向警員，有警員拔槍戒備。

有目擊者在網上稱，當時聽到「砰砰聲」，見一輛私家車被後方相信是警方的貨van追捕，撞到前方巴士尾，私家車被夾在巴士及貨van之間，「仲踩油扭軚想走」，後方隨即有多人下車衝向私家車，「司機舉手慢慢落車，跟住仲想跑」，隨即被人按在地上，有人大叫，看到警方擎槍。

周二傍晚，上水新豐路發生斬人事件，一名駕駛平治房車的43歲男子遇伏，遭3名刀手襲擊，他身中多刀，兇徒傷人後乘接應私家車逃去，傷者送院治理。約一小時後，青山小欖村路一輛私家車着火焚燒，懷疑與斬人案有關。

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