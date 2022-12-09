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北九活化變身司法教育中心 預留1.6億復修 法庭羈留室將開放參觀

【明報專訊】納入第六期「活化歷史建築伙伴計劃」、屬二級歷史建築的前北九龍裁判法院（北九）的新用途揭盅。發展局昨公布香港善導會活化方案獲選，北九將化身「普及司法教育中心」，延續裁判法院的司法精神和傳統，料2026年完成復修工程，開始營運。屆時北九大部分範圍將開放市民參觀，包括羈留室及法庭，並會舉辦免費導賞團及開放日。政府將預留約1.6億元資助復修工程，另撥約500萬元作初期營運開支，料可提供逾30個職位。

善導會方案獲選 融新舊文化推本地藝術

該活化項目名為「北九．將來」，發展局表示，項目將圍繞「普及司法教育」、「香港情懷文化」、「良深伙伴」和「休閒生活」四大主題，為公眾舉辦各類活動，並以北九為起點，連繫社區及區內文物古蹟，連結新舊文化財產，以推廣本地文化及創意藝術。

活化後法庭範圍將設立「模擬法庭」；法院北面露天前庭範圍可供區內特色小店及商户參與假日墟市；法院羈留室亦會開放公眾參觀。訪客可在展館透過擴增實境（Augmented Reality，AR）或虛擬實境（Virtual Reality，VR）了解法制，體驗1950至1970年代生活，以及欣賞復修後歷史建築的特色設計。

採AR VR講解法制導賞史蹟

發展局稱，活化方案提供更多機會予市民欣賞這座歷史建築，提高他們對保育及活化歷史建築的了解和意識。發展局長甯漢豪形容該項目將為北九注入新生命，也為社區帶來裨益；她又感謝保育歷史建築諮詢委員會揀選最優秀和合適的活化方案。位於深水埗的北九建於1960年，樓高7層，總樓面約7673平方米，至2005年1月關閉；2009年曾活化成薩凡納藝術設計大學香港分校，在2010年9月啟用，惟該校2020年6月起停運，政府同年將北九納入第六期「活化歷史建築伙伴計劃」。

簡約古典風格 低層採花崗石

據發展局文物保育網頁簡介，北九的設計為簡約古典主義風格，地下低層外牆由花崗石磚砌成，大樓中央設光井貫穿3至5樓，把自然光引入2樓中央樓梯。建築物富有高雅建築特色，例如雕刻細緻的門框、雲石內牆飾面，置於大堂中間的樓梯附有鳶尾花飾圖案的鐵製欄杆。

翻查資料，香港善導會（前稱釋囚協助會）1957年創立，為政府認可註冊慈善團體，透過不同服務單位協助曾違法及刑滿釋放的香港居民康復更生，提供社區教育、預防犯罪及精神健康服務。

相關字詞﹕善導會 發展局 二級歷史建築 裁判法院

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