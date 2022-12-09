工展會今開鑼 未憂禁食令 商戶料生意增兩三成

有參展商推出每日限定20份的一元罐頭鮑魚吸引市民，攤位負責人雷小姐稱，近年場內仍然禁止試飲試食，的確影響生意額，但往年不少市民購買其一元罐頭鮑魚後都會再次光顧，因此對銷情感到樂觀。她期望今年生意額能增加兩三成。

有參展商在攤位推出小遊戲，入場人士只需答對與產品相關的問題，便可贏得一包500克大米。該展商總經理鍾小姐稱，今年是第四年參展，非志在生意額，「每年參展都蝕錢」，反而是注重宣傳。不過，她稱展期為期24日，相信即使選擇在聖誕假外遊的市民總會有時間入場，期望今年生意額較往年增長10%。

首設懷舊玩具主題區

增互動遊戲攤位

今屆工展會首次設立「香港玩具時代」主題展區，將展示各式各樣的香港懷舊玩具，同時設「擲彩虹」等互動遊戲攤位及玩具展銷攤位。有售賣迪士尼及華納等公仔的參展商表示，今年是第一年參展，未有預計生意額，「不是想賺大錢」，最重要是讓更多人認識其品牌。

各時段限1.5萬人入場

官網可查實時人數

廠商會副會長施榮恆表示，會場同一時段人數限制為1.5萬，如果超出上限，市民或須在場等候。他預計下午至晚上及聖誕假期人流最多，市民可以在大會網站查閱即時入場人數。