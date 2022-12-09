綠置居攪珠 今期申請少萬份

今期綠置居在昨日早上舉行攪珠儀式，決定揀樓次序，首10個號碼分別是48、21、96、75、74、10、83、72、18及32。房委會共接獲6.2萬份申請表，較上期少約1萬份申請，其中新申請有1.7萬份，較上期少2.5萬份申請。在約5.1萬份家庭申請表中，參加「家有長者優先選樓計劃」的約有2.7萬份，1人申請則有1.1萬份。

房委會料準買家待低價入市

稱較私樓平 仍具吸引力

黃碧如表示，綠置居申請數量受多項因素影響，除客觀經濟環境外，她相信有部分準買家或對樓市持觀望態度，待樓市進一步下跌時才入市，但她認為綠置居較私人住宅便宜，具備相應吸引力。此外，是次綠置居亦包括細單位，她認為房委會須盡力滿足不同申請者的居住需求，而是次亦收到約1.1萬份1人申請。

今期綠置居推售3個新項目，包括粉嶺清濤苑、油塘高宏苑及馬鞍山錦柏苑，合共4693個單位，各單位以市價約四一折出售。