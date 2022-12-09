修例縮短生地變熟地時間 下周首讀 團結基金歡迎 環團批收窄公眾諮詢

一般縮至4年 大項目減半至7年

有關草案今日刊憲，下周三於立法會首讀，政府目標明年上半年通過草案。有環團批評草案大幅收窄公眾發表意見機會，對此感失望；而團結香港基金則表示歡迎，認為是務實回應市民對加快土地房屋供應的懇切期盼。

發展局今年3月曾向立法會簡介初步法例修訂建議，並指在充分考慮公眾及持份者如環團等意見後，最新循5個方向修訂現有程序，包括精簡及縮短法定時限；避免重複性質相近的程序；明確在法例授權政府可同步進行不同程序；改善不一致或不清晰的安排，及精簡其他雜項程序。

對比年初提出的條例草案中，當時草案容許城規會挑選公聽會的出席者，以及合併處理不同法定程序下性質相近的反對意見；但最新草案容許公聽會繼續開放予所有申述人參與，並沒列明要合併反對意見。發展局發言人解釋，聆聽各界意見後，認為不同法定機制考慮的因素亦不同，故最終取消有關做法。

長春社：邊填海邊規劃易失誤

另外，城規會製圖過程只邀請公眾作一輪申述的建議，以及《收回土地條例》下的反對意見須由土地擁有人提出，則繼續保留。發展局發言人指出，因應過往經驗，第二及第三輪的申述大致相同，故只邀請公衆作一輪申述。

長春社公共事務經理吳希文表示，最新草案反映政府未有尊重規劃精神，並凌駕規劃概念，有違一向的規劃程序。他以填海為例，填海為不可逆轉的工程，更加彰顯規劃重要，若容許邊填海邊規劃，萬一出現規劃失誤，則無可挽救。本土研究社亦批評，涉及填海及收地相關條例的修訂，將嚴重影響公眾利益。團結香港基金土地及房屋研究員許雅婷表示，有關措施預計可望縮短8至18個月不等的時間，雖確實加快土地供應，但相對於長達10多年的發展周期，仍是杯水車薪。