被質疑造價貴 特首開腔撐簡約屋 李：冰冷數字未計基層苦

李家超稱，居住上述地方的人不是旁觀者，未必認同這些冰冷數字，「如果由住在該些地方的人去計算，相信他會把他的艱苦計算在內」。他稱每年過千億元花在社會福利就是要助市民脫困，亦是今次「簡約公屋」欲處理的「脫困數學」，重申「簡約公屋」會建十多層，比過渡房屋多住一倍家庭以上，要加建一部升降機亦涉及打樁，而同樣高度的過渡房屋和「簡約公屋」造價相若。

財政司副司長黃偉綸昨午於facebook發帖文提及簡約公屋造價，引述李家超的說法指冷冰冰數字背後是活在困境中、有血有肉的每日經歷。他承諾當局將於立法會工務小組委員會上詳細交代更多細節，重申會為「簡約公屋」提供適當的交通配套設施。黃說，處理房屋短缺問題的時間緊迫，政府為爭分奪秒，故提出一筆過撥款，冀讓工程團隊同時在各個地盤設計動工。

黃偉綸：數字背後有血有肉

房屋局長何永賢昨晚亦在facebook發帖文，以圖解方式闡釋為何要興建簡約公屋，重申除工程數字，更要將合理生活的社會價值計算在內，給予基層市民多一個選擇。房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如昨早回應傳媒提問時亦指出，公屋未來10年落成量是頭輕尾重，輪候時間仍長，若要解決迫切居住問題，難以只衡量冷冰冰的數字和價錢。

社協稱昂貴否視乎運作時間

香港社區組織協會副主任施麗珊回應本報查詢表示，為改善劏房問題，政府需以特殊方法處理，「簡約公屋個（造價）數字一定係唔平，過渡房屋仲貴啲𠻹」，但認為「簡約公屋」昂貴與否視乎能運作多久，因未來10年房屋供應仍緊張，若簡約公屋居住時間能延長至10年或以上，「成本攤開又會平好多」。她又強調當局需加強簡約公屋的社區配套，例如接駁巴士等。