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涉弒父棄屍判囚終身 保險經紀上訴獲批

【明報專訊】保險經紀疑向父親借錢不遂，涉在家中以刀弒父，並於華富邨對出海面棄屍，事後從父親戶口取走約20萬元。陪審團去年裁定謀殺罪成，被告判囚終身。被告不服定罪上訴，上訴庭昨日頒下判辭指部分上訴論點合理可爭辯，批准上訴許可。

上訴人黎謹友（30歲）被控2018年12月謀殺父親黎金福（終年65歲）。被告在謀殺案開審前，另承認盜竊父親銀行存款，就盜竊罪判囚兩年3個月，與謀殺罪刑期同期執行。判辭指出，上訴人涉嫌殺父後，曾棄置家中染血物品，並電召貨車，將父親屍體棄於海面，翌日乘飛機前往台灣。

上訴方提出，對於被告有否謀殺父親，其案發後行為並無證據價值，惟原審法官無妥善引導陪審團，告之不應從被告事後行為作出推論。上訴方認為，原審法官應向陪審團解釋，被告案發後可能基於恐懼行事。上訴庭表示，有關論點是合理可辯的上訴基礎，受理上訴。

此外，本案原審階段，上訴人供稱獲父親邀約飲茶，控方質疑說謊。上訴方表示，近期發現事主曾以未被披露的手機號碼致電上訴人，通話近半分鐘；倘陪審團知悉證據，可能對被告自辯的可信性持不同看法。上訴庭就這一論點批准上訴，但指上訴階段會否接納新證據呈堂，仍待商議。

翻查資料，原審時黎謹友一方辯稱是被事主挑釁下自衛殺人。

【案件編號：CACC177/21】

相關字詞﹕上訴許可 終身監禁 謀殺 弒父

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