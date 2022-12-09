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涉襲《東張》主持被報道 婦指審訊難公平申終止

【明報專訊】七旬婦涉襲擊無綫《東張西望》女主持利穎怡，被控兩項普通襲擊罪，她否認控罪，案件原定昨於西九龍裁判法院開審。被告表示，她遭傳媒廣泛負面報道，認為難作公平審訊，故申請終止聆訊。裁判官批評被告文件雜亂無章，強調要提出足夠理據，並非上網翻查資料便可作為申請理據，遂把案件押後至明年2月1日，以聽取被告終止聆訊的口頭陳辭。

被告陳碧珍（71歲）被控4月28日在大嶼山嶼南道近巴士站涼亭附近及茂記餐廳對出襲擊利穎怡。

暫委裁判官曾慶東甫開庭稱，法庭11月21日收到被告申請終止聆訊，惟應在開審前21天申請，並指被告所交文件內容雜亂、字迹潦草，指文件要精簡、整潔，並重申法庭在罕見情况下才容許終止聆訊。

官：不看中文電視節目

　　對本案一無所知

陳碧珍無律師代表，以英語自行陳辭稱，所有律師均以利益衝突為由拒接其案件。她指自己被傳媒及其他人拍攝及滋擾，其資料遭廣泛傳播，甚至遠在美國的朋友亦看到，認為難作公平審訊；另稱曾向警方報案，惟警方多次表示調查中，質疑被戲弄。法官稱，被告可向警方相關部門投訴，此事項與聆訊無關；又稱自己不看中文電視節目，故對本案一無所知，強調法庭只會審視本案是否有足夠證據。

對於被告認為審訊前遭廣泛負面報道會造成審訊不公，曾官解釋，不能公平審訊和審訊的本質不公是兩回事，被告要提出足夠理據，並非胡亂上網翻查法律資料便作為申請理據。

另外，被告向法庭申請匿名令，曾官閱畢被告所呈文件後，下令傳媒不得直接或間接接觸被告，另不得披露被告私人資料，但不包括被告姓名、控罪詳情等已公開資料。

【案件編號：WKCC 2623/22】

相關字詞﹕西九龍裁判法院 終止聆訊 普通襲擊 東張西望

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