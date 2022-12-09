兩月三截查 青年申覆核指警例含糊違憲

【明報專訊】20歲青年表示兩個月內遭警方截停3次，質疑警員發現任何人可疑就可截停之規定過於含糊。他入稟高院申請司法覆核，要求頒令《警隊條例》 和《公安條例》的部分條文違憲。他在入稟狀形容自己遭警員反覆截停「騷擾」，批評警隊可能濫權，僅因外表而截停市民，容易落入「歧視性截查」局面。
警：行動可疑合理懷疑可截
本報向警方查詢警員一般情况下截查市民準則，警方回覆根據《警隊條例》第54條，警員如在任何街道或公眾地方，發現任何人行動可疑，或合理地懷疑該人已經或即將或意圖犯任何罪行，可截停和要求該人出示身分證明文件；由於案件已進入司法程序，警方不作評論。
入稟指警例無「可疑」定義
司法覆核申請人為曾浩明（音譯），答辯人為警務處長和律政司長。根據入稟狀，申請人今年10至11月分別在筲箕灣和西灣河遭警員截停3次，被要求出示身分證明文件，警員無出示委任證。他質疑《警隊條例》授權警員截停行動可疑者，當中無交代「可疑」範圍和定義，「腐敗的警員可能任意行使權力」。
申請人認為，警員截查市民形同暫時拘留，倘警員無交代原因，截停似乎變得非法。他又形容自己遭警員反覆「騷擾」，可能被警隊視作完成日常績效的目標。就着3次截查，他自言無攜帶武器，身上只有原子筆，警員無解釋截停原因，市民變相要證明自己並非罪犯。他又稱以常理而言，遭反覆截停3次並不合理，「警隊高層是否故意漠視培訓，防止警隊出現針對截查年輕人的行動模式，是值得爭議的事」。