警涉受賄助親戚查收數 同袍：兩收追債報料

同意辯方：轉介避利益衝突

控罪指稱，被告李鴻發（現年52歲）身為警務處警長，2019年7月5日從麥智元接受50萬元的饋贈或報酬等，作為協助黃君游（又名Sam Wong）調查收債的誘因或報酬。交替控罪「訂明人員接受利益」則指，被告身為訂明人員，未經許可從麥接受50萬元。

根據承認事實，被告的五兄李賢發當時任職一級懲教助理，2019年3月12日在赤柱監獄，以系統查詢男子黃家麟的資料紀錄。從事裝修的黃家麟作供表示，案發前和Sam的公司就澳門的屋苑工程合作，惟Sam欠款約1500萬元，黃的公司遂退出項目。

長兄曾着被告幫吓舅仔

被告的長兄李運發供稱，曾在家庭聚餐見過Sam，估計是妻子的弟弟麥智元邀請他出席。控方讀出手機信息，李運發於2019年跟被告說「幫吓阿智（麥智元）拍擋（檔），睇下（吓）點較（搞）單嘢」，李運發庭上解釋，麥稱其拍檔因生意金錢糾紛被騷擾，惟報案後警方拒絕處理，故想向被告了解原因。

同袍：被告報料後又着勿呈報

已退休警長李雪輝作供稱，他案發時駐北角特遣隊，負責處理非法收數。被告2019年2月23日透過信息向他提及在兩個住址「派陰司紙」、「寫佢係策劃人 和勝和收數集團」及稱「交畀OCTB（有組織罪案及三合會調查科）」，李認為被告向他提供追債情報。

同年3月4日，當時李雪輝退休前休假，被告再傳送信息予他，稱「明天或後天叫你兄弟入IRF（資料呈報表格）」。兩天後，被告又着李不要匯報，「叫兄弟唔好入IRF住，我叫老友直頭照報案」，李回覆「Roger（收到）」。李稱不知被告是否得悉他已放假，他只是敷衍被告。

李雪輝續指，被告上述情報屬初步、沒太大價值，警方未必跟進，他最終亦沒呈報。他認同辯方所言，信息內容欠前文後理，是「無厘頭」。李又同意，警員會避免參與調查涉及認識當事人的案件，會轉交他人處理，做法並不出奇及無違規。案件今續。

【案件編號：DCCC 688/21】