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港聞二

吊臂車翻 工字鐵砸斃集團董事

【明報專訊】屯門青山浩洋街海港鐵倉昨午發生奪命工業意外，一輛吊臂車突然翻側，52歲負責人被車上吊臂推跌的工字鐵擊中頭部傷重死亡，遺下一對未成年子女。經初步調查，警方懷疑吊臂車操作時未完全伸展兩邊4個「支重腳撐」肇禍，不排除有人操作失誤，勞工處正跟進調查。

疑「支重腳撐」未完全伸展

事發的海港鐵倉為海港（國際）集團旗下，集團已故創辦人吳偉光曾為新界貨運商會主席及仁愛堂主席。52歲死者吳瑞輝為集團董事，是家族生意接班人，遺下妻子、12歲長女和9歲次子，家屬接獲噩耗趕往醫院，神情哀傷。翻查資料，已故鄉議局主席劉皇發曾持有海港鐵倉有限公司小量股份。

現場為一間廢鐵回收場。昨午4時許，一輛運送一批工字鐵的吊臂車駛抵鐵倉，吳偕同工人協助從吊臂車卸下工字鐵，存放於有蓋廢鐵小倉。現場消息稱，吊臂卸下工字鐵期間，吊臂車疑失平衡向左傾側翻車，車上吊臂碰跌倉內疊高的工字鐵，吳走避不及，被一支工字鐵擊中頭部昏迷倒地，工人見狀報警。吊臂車翻側後懷疑漏油及冒煙起火，由消防員到場救熄。吳被送往屯門醫院急救，證實不治。警員事後到場調查，向工人錄口供。

現場消息指，警員檢視吊臂車時發現該車4個「支重腳撐」未完全伸展穩固平衡，只見右邊兩個支重腳撐伸出，左邊則未有，懷疑有工人操作失誤。勞工處表示正調查意外原因。

香港建造業移動機械及維修從業人員工會副主席蘇四清指出，操作吊臂車時首先要將4個「支重腳撐」完全伸展，每隻「腳」要有一個比腳撐大3倍的四方腳墊，穩固好才開始卸貨，若未完全伸展或所吊貨物太重，車輛有可能翻側。

相關字詞﹕死者遺下孤兒寡婦 肇因疑吊臂車未完全仲展支重腳撐 場主被工字鐵擊中頭部死亡 屯門廢鐵回收場奪命工傷

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