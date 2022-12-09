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享賣淫主腦服務 警員涉通水助逃 疑潛逃期間曾陪伴 兩人先後被捕

【明報專訊】警方前日拘捕一名警員，懷疑他在上月底一次掃黃行動中通風報信，協助一名跨國賣淫集團女主腦捲款逃避追查。被捕警員駐守尖沙嘴分區特遣隊，將被停職。據了解，警方懷疑他定期接受女主腦提供的免費性服務，提供情報予對方，並曾在女主腦逃亡時與她一起。

警：稍後停職 嚴正處理

警方回應稱，經深入調查，前日在牛頭角以「涉嫌協助及教唆、慫使及促致非法入境者未得入境事務處處長授權而留在香港」拘捕一名46歲本地男子。被捕男子為警務人員。西九龍總區重案組正跟進調查，被捕男子稍後將被停職。警方重申非常重視人員操守，任何人員干犯違法行為，警隊絕不姑息，必嚴正處理。

據了解，警方調查後，掌握證據顯示，涉案警員有定期接受女主腦提供的免費性服務，該警員雖無參與當日拘捕行動，惟他平日以便衣在尖沙嘴區內巡邏，認得其他警員及警方車輛，故當日見警方在附近部署，隨即通知女主腦捲款逃走。警方亦相信，該警員在女主腦逃亡期間，曾陪伴女主腦，其間亦有接受免費性服務。據悉，警方仍在調查該警員，不排除稍後改控其他罪名。

警方上周一搗破一個賣淫集團，於尖沙嘴5間酒店拘捕17名女子，包括涉嫌賣淫的俄羅斯籍及日本籍「高鐘妹」，當日集團主腦帶同15萬現金聞風先遁，引起警方懷疑她如何得悉警方行動。

警上周掃黃 未見主腦起疑

西九龍總區重案組連日追緝，包括翻查閉路電視及在多區搜查，先於上周四在旺角拘捕一名40歲裝修工，警方相信他亦為女主腦的恩客，在女主腦逃走首天曾與她見面，並讓她到其公司暫避，懷疑他協助女主腦逃走。

偷渡來港 持被竊身分證

上周六晚，警方在銅鑼灣一酒店房拘捕女主腦，檢獲15萬元現金。據了解，被捕內地女子33歲，早兩年偷渡來港，持多張偷來的身分證，包括兩張不同名稱及已被報失的香港身分證及一張台灣身分證，逃亡期間曾多次易裝，並轉換3間酒店掩人耳目。

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