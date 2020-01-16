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不停車繳費再延期 運輸署長：晶片供應緊張 運流局長月初稱年底推 消息：意指「推出方案」

【明報專訊】政府原定今年底起於青沙管制區、獅子山隧道及城門隧道推行首階段不停車繳費（「易通行」），運輸及物流局長林世雄本月4日出席電台節目時仍稱計劃年底推出，運輸署長羅淑佩昨日（8日）接受now新聞節目《時事全方位》訪問時表示，新冠疫情影響物流、電子晶片供應及生產緊張，首階段不停車繳費現須延至明年首季才實施。

若將藍車流致東隧擠塞

運輸署長：會有特別措施

另外，將藍隧道下周日（11日）通車，但隧道出入口工程近日仍趕工，羅淑佩承認要如期通車挑戰大，形容工程最後階段進展會「一日千里」；又稱若通車初期東隧車流增加致交通擠塞，會實施特別交通措施，但未透露具體詳情。

政府早於2017年提出不停車繳費服務，當時曾計劃在2021年配合將藍隧道通車時實施。惟其後將藍隧道延至今年12月11日通車，且豁免收費，政府後來改訂今年底於青沙管制區、獅子山隧道及城門隧道實施首階段不停車繳費，再陸續推展至其他政府收費隧道。羅淑佩昨稱最新須延至明年首季才實施，換言之為第二次延期。

羅淑佩昨在節目指出，署方原定今年第四季起向已登記車主寄出繳費貼，惟疫情影響繳費貼供港，承認時間表較原先預計「略遲了一點」，但現已「九九十十」準備就緒，完成最後測試及相關應用程式上架後，會盡快向車主寄出繳費貼。

林世雄日前出席商台節目《政好星期天》後見傳媒時仍稱，今年底會推出不停車繳費，更指有信心明年中可在三條過海隧道實行，當局會以此為基礎，屆時三隧可在不停車繳費下實施「三隧分流」方案下的新收費；至本周二，林世雄在立法會的說法則稍變，指預期「今年年尾、出年年初」實施。

對於實施時間表是否在數日內突然延期，有接近運輸及物流局的消息人士解釋，局方周日說法僅意指年底會「推出方案」，運輸署昨回覆本報則稱，本月稍後「公布實施詳情」。

運輸署表示，隧道費服務商疫下人手緊張，影響新系統發展和測試進度，近月已額外安排人手，不停車繳費於2023年推展至所有政府收費隧道的目標維持不變。去年11月起車主可預先申請繳費貼，截至今年11月有逾25萬車主登記，繳費貼現已陸續運抵本港。

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