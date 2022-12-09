港鐵查甩卡：車鈎仍緊扣緩衝器鬆開 稱與海外供應商研成因 工程界促查涉人為失誤否

機電工程署昨發稿，表示收到港鐵提交的初步調查報告，會繼續跟進調查工作，並督促港鐵制定合適的跟進改善措施。運輸及物流局發言人表示，港鐵就提供安全可靠的鐵路服務責無旁貸，對近期鐵路事故深表關注；港鐵正詳細調查事故，並擬定改善措施，相關政府部門會參與其中。

相片見兩卡罅隙 「我們將列車分開」

港鐵車務總監李家潤昨再次就事故致歉，重申港鐵重視資產管理及維修工作，將應董事局指示，全面檢視鐵路資產及維修保養制度，包括檢討維修規章等，有進一步資訊將再交代；另外港鐵須不遲於明年2月4日向政府提交詳細調查報告。

港鐵代表在周一（5日）事故當天見傳媒時，被兩度問及事故屬否「甩卡」，港鐵代表當時沒正面回應，僅形容「接駁位有機件故障」。李家潤昨再被問及事故可否以「甩卡」形容，他稱「涉事車卡之間通道及車鈎有扣住」，至於有部分照片顯示涉事車廂之間有罅隙，是「我們（港鐵人員）將列車分開、將列車駛離回廠的過程」。

稱肇事部件以往交供應商維修

李家潤說，肇事車鈎緩衝器作用是「當列車行駛時會伸縮，讓列車平穩暢順運作」，緩衝器由歐洲供應商提供，技術團隊前晚已抵港，港鐵聯同團隊循多個方向調查成因。他又稱，車鈎緩衝器「是一個獨特的組件」，以往「會交予承建商維修」，再由港鐵工程人員裝嵌。至於緩衝器上一次檢查是何時、當中是否涉及人為錯誤，李沒正面回應，僅表示「一直根據供應商的指引做維修」。

指人手流失大挑戰 有手段做好維修

對於接連事故被指與港鐵人手緊張有關，李承認港鐵在應對人手流失「會是大的挑戰」，但強調「有不同的手段去安排足夠的資源及人手，去做好鐵路維護相關的維修工作」。

鐵路運輸專業人員協會主席張年生回覆本報查詢表示，車鈎緩衝器故障十分少見，一般而言由油壓、液壓或彈弓等裝置組成，因列車轉彎時車卡之間距離會稍為拉長，因此需緩衝器調節。張說，港鐵有必要檢視涉否有人維修及檢查出錯。

田北辰促港鐵交代3年大修報告

實政圓桌立法會議員田北辰指出，列車每3年大檢查維修，車鈎緩衝器理應是檢查範圍，需拆除檢查後裝回原位。他質疑，大檢查時竟未察覺問題，要求港鐵交代上一次大檢查報告，有否詳細列明檢查列車每一個車鈎緩衝器，抑或只抽樣檢查，以及肇事車鈎緩衝器的檢查狀况。

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