港聞

港聞一

港鐵查甩卡：車鈎仍緊扣緩衝器鬆開 稱與海外供應商研成因 工程界促查涉人為失誤否

【明報專訊】本周一港鐵將軍澳線一列往北角方向列車駛入將軍澳站前，第6、7卡車廂列車接駁口故障，令調景嶺至康城及寶琳站列車服務暫停4小時。港鐵昨交代初步調查結果，指第6卡車廂下方的車鈎緩衝器「鬆開」，觸發列車保護裝置煞停列車（見圖），又指「車鈎有扣住」。至於「為何組件鬆開」，港鐵稱會聯同海外來港的供應商技術團隊一同研究。有工程界形容，同類故障非常少見，促港鐵調查事件是否涉及人為失誤。

機電工程署昨發稿，表示收到港鐵提交的初步調查報告，會繼續跟進調查工作，並督促港鐵制定合適的跟進改善措施。運輸及物流局發言人表示，港鐵就提供安全可靠的鐵路服務責無旁貸，對近期鐵路事故深表關注；港鐵正詳細調查事故，並擬定改善措施，相關政府部門會參與其中。

相片見兩卡罅隙 「我們將列車分開」

港鐵車務總監李家潤昨再次就事故致歉，重申港鐵重視資產管理及維修工作，將應董事局指示，全面檢視鐵路資產及維修保養制度，包括檢討維修規章等，有進一步資訊將再交代；另外港鐵須不遲於明年2月4日向政府提交詳細調查報告。

港鐵代表在周一（5日）事故當天見傳媒時，被兩度問及事故屬否「甩卡」，港鐵代表當時沒正面回應，僅形容「接駁位有機件故障」。李家潤昨再被問及事故可否以「甩卡」形容，他稱「涉事車卡之間通道及車鈎有扣住」，至於有部分照片顯示涉事車廂之間有罅隙，是「我們（港鐵人員）將列車分開、將列車駛離回廠的過程」。

稱肇事部件以往交供應商維修

李家潤說，肇事車鈎緩衝器作用是「當列車行駛時會伸縮，讓列車平穩暢順運作」，緩衝器由歐洲供應商提供，技術團隊前晚已抵港，港鐵聯同團隊循多個方向調查成因。他又稱，車鈎緩衝器「是一個獨特的組件」，以往「會交予承建商維修」，再由港鐵工程人員裝嵌。至於緩衝器上一次檢查是何時、當中是否涉及人為錯誤，李沒正面回應，僅表示「一直根據供應商的指引做維修」。

指人手流失大挑戰 有手段做好維修

對於接連事故被指與港鐵人手緊張有關，李承認港鐵在應對人手流失「會是大的挑戰」，但強調「有不同的手段去安排足夠的資源及人手，去做好鐵路維護相關的維修工作」。

鐵路運輸專業人員協會主席張年生回覆本報查詢表示，車鈎緩衝器故障十分少見，一般而言由油壓、液壓或彈弓等裝置組成，因列車轉彎時車卡之間距離會稍為拉長，因此需緩衝器調節。張說，港鐵有必要檢視涉否有人維修及檢查出錯。

田北辰促港鐵交代3年大修報告

實政圓桌立法會議員田北辰指出，列車每3年大檢查維修，車鈎緩衝器理應是檢查範圍，需拆除檢查後裝回原位。他質疑，大檢查時竟未察覺問題，要求港鐵交代上一次大檢查報告，有否詳細列明檢查列車每一個車鈎緩衝器，抑或只抽樣檢查，以及肇事車鈎緩衝器的檢查狀况。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕車鈎緩衝器 港鐵將軍澳線事故

上 / 下一篇新聞

不停車繳費再延期 運輸署長：晶片供應緊張 運流局長月初稱年底推 消息：意指「推出方案」
不停車繳費再延期 運輸署長：晶片供應緊張 運流局長月初稱年底推 消息：意指「推出方案」
享賣淫主腦服務 警員涉通水助逃 疑潛逃期間曾陪伴 兩人先後被捕
享賣淫主腦服務 警員涉通水助逃 疑潛逃期間曾陪伴 兩人先後被捕
吊臂車翻 工字鐵砸斃集團董事
吊臂車翻 工字鐵砸斃集團董事
警涉受賄助親戚查收數 同袍：兩收追債報料
警涉受賄助親戚查收數 同袍：兩收追債報料
兩月三截查 青年申覆核指警例含糊違憲
兩月三截查 青年申覆核指警例含糊違憲
涉襲《東張》主持被報道 婦指審訊難公平申終止
涉襲《東張》主持被報道 婦指審訊難公平申終止
涉弒父棄屍判囚終身 保險經紀上訴獲批
涉弒父棄屍判囚終身 保險經紀上訴獲批
私家車失控迎頭撼小巴 一客夾腳15傷
私家車失控迎頭撼小巴 一客夾腳15傷
被質疑造價貴 特首開腔撐簡約屋 李：冰冷數字未計基層苦
被質疑造價貴 特首開腔撐簡約屋 李：冰冷數字未計基層苦
修例縮短生地變熟地時間 下周首讀 團結基金歡迎 環團批收窄公眾諮詢
修例縮短生地變熟地時間 下周首讀 團結基金歡迎 環團批收窄公眾諮詢
綠置居攪珠 今期申請少萬份
綠置居攪珠 今期申請少萬份
士多失貓獲歸還 主人不追究
士多失貓獲歸還 主人不追究
網上披露姓名住址照片等 涉起底「小三」女子被捕
網上披露姓名住址照片等 涉起底「小三」女子被捕
工展會今開鑼 未憂禁食令 商戶料生意增兩三成
工展會今開鑼 未憂禁食令 商戶料生意增兩三成
北九活化變身司法教育中心 預留1.6億復修 法庭羈留室將開放參觀
北九活化變身司法教育中心 預留1.6億復修 法庭羈留室將開放參觀
上水黑幫斬人案 警曾追車擎槍 連日拘新義安6人
上水黑幫斬人案 警曾追車擎槍 連日拘新義安6人
引智慧醫療 不忘學姐寄語 威院徐仕途膺醫局傑出員工
引智慧醫療 不忘學姐寄語 威院徐仕途膺醫局傑出員工
警伙應科院開發情報系統 誘黑客攻擊揭逾千問題IP
警伙應科院開發情報系統 誘黑客攻擊揭逾千問題IP
肝癌免疫治療新靶點 港大醫學院全球首發現
肝癌免疫治療新靶點 港大醫學院全球首發現
42人爭36席人代 15求連任 鮮露面黑龍江政協參選 昨獨缺席見面會
42人爭36席人代 15求連任 鮮露面黑龍江政協參選 昨獨缺席見面會
民建聯倡立選投票刪通常居港規定 便內地港人
民建聯倡立選投票刪通常居港規定 便內地港人
大灣區GBA新聞：穗二手車市旺 交易增幅超全國 善用網上平台經營 南方市場續火熱
大灣區GBA新聞：穗二手車市旺 交易增幅超全國 善用網上平台經營 南方市場續火熱
灣區手記：宇宙中心的中心 ／文：尚東美
灣區手記：宇宙中心的中心 ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】龍鳳胎畫利市封 譚文豪祝有得旅行 登機證主題 出發去「全世界」
【Emily】龍鳳胎畫利市封 譚文豪祝有得旅行 登機證主題 出發去「全世界」
【Emily】浪琴香港一哩錦標 「金鎗六十」爭三連霸
【Emily】浪琴香港一哩錦標 「金鎗六十」爭三連霸
【Emily】底部四面透明 昂坪360全景纜車登場
【Emily】底部四面透明 昂坪360全景纜車登場
【Emily】梁振英確診 趕得切人代投票
【Emily】梁振英確診 趕得切人代投票
【Emily】立會6議員撳掣發言唔見人
【Emily】立會6議員撳掣發言唔見人
【Emily】音樂家譚盾獲委任「文化推廣大使」
【Emily】音樂家譚盾獲委任「文化推廣大使」