內地夫肢解女商人 判須賠繼子3512萬

原告楊百鈞，為死者林凡的長子及遺產管理人；被告陳德倉，2010年被廣東湛江市中級人民法院判處死緩，現於東莞監獄服刑。判辭稱，死者林凡生前從事塑膠原料的貿易生意，且擅於投資，她與第一任丈夫離婚後，1998年與被告結婚，惟二人常為金錢問題爭吵，關係不佳。2010年1月，死者於內地遭被告殺害。

原告：母離世致抑鬱、創傷後遺

判辭稱，死者與前夫育有兩名子女，分別為原告和其胞妹。原告於香港科技大學畢業後從事威士忌網購生意，因死者離世，他患上抑鬱症和創傷後壓力症。原告胞妹曾在美國升學，因死者失蹤而到內地尋母，後來嫁予協助尋親的內地男子，並在香港攻讀大學。

判辭稱，原告和其胞妹因失去母親供養，須承擔學費、生活費和單位租金等支出，法官考慮後下令被告支付相關費用。此外，死者生前留下近4195萬元資產，法官參考死者前夫的供辭等，估計死者如非被殺害，退休之日會再累積2310萬元資產。連同兩名子女損失，法官下令被告向原告賠償逾3512萬元。

【案件編號：HCPI 994/12】