8萬人「永久離港」 失消費券資格

第二輪消費券中，另有約13,000人因其他原因未能登記，包括約3000人因「年齡要求」、約7000人因「居民身分要求」及約3000人因「其他要求」（見表）。兩輪計劃累計至今共收到約1690宗投訴，當中約1580宗（約93%）是在2021年消費券計劃推行初期（6至9月）收到。

消費券提振0.7％、1.2％GDP

許正宇表示，去年及今年消費券計劃為本地消費市場注入約315億元及逾600億元的購買力，分別提振本地生產總值0.7%及1.2%。根據政府統計處數字，私人消費開支在2021年下半年按年增長5.9%。今年第二季及第三季在金融狀况收緊下，私人消費開支按年持平，經季節性調整後按季分別上升8%及1.1%。

許稱，經季節性調整的失業率由2021年初7.2%的高位逐步下降至年末的4%。今年勞工市場因第五波疫情嚴重受壓，失業率升至2至4月的5.4%。其後隨着本地經濟活動恢復，政府發放消費券為私人消費帶來支持，失業率逐步回落到8至10月的3.8%。