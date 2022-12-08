會否參考深圳補貼人才住屋 孫玉菡：不宜照搬鄰地措施

立法會議員李浩然說，深圳為人才提供巨額資金保證、豐厚住宿補貼、自主權保障和其他配套服務，問當局會否仿效鄰近地區搶人才的做法。李又質疑，當局人才政策無特別針對科技界高端人才，只廣開大門方便人才獲取資訊，建議當局主動出擊，提具體措施針對世界高端科技人才。

孫玉菡稱香港制定措施有參考其他地方做法，但最終以解決香港面對人力短缺情况為目標，妥為制定適合香港方案。他說香港面對的人力短缺涉各行業不同技術層面，因人才需求大，當局不考慮為所有來港人才提供財政誘因或住房補貼等措施，相信香港固有優勢和機遇仍有吸引力。

局方：已支持70傑出學人來港

副創科局長張曼莉稱當局針對高端創科人才，去年推出傑出創科學人計劃，配對信託基金資助大學，吸引國際傑出創科學人領團隊落戶香港，當局有主動出擊，包括大學在全球不同地方或科研機構物色人才，而非等待人才引進，當局已支持70多名傑出學人來港。

立法會議員林健鋒表示，不同意當局以香港具吸引力為由不向人才提供房屋便利，深圳上月推出「人才房」，以市價六折提供4000多個單位給合資格人才選擇，問當局會否參考相關措施。孫玉菡稱政府在制定人才計劃參考了鄰地區措施，但不適宜照搬來港。