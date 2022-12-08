會否參考深圳補貼人才住屋 孫玉菡：不宜照搬鄰地措施

【明報專訊】今年《施政報告》提出多項招募人才政策，昨日立法會有議員質詢當局會否參考深圳為人才提供資金及住屋支援，勞福局長孫玉菡回應因人才需求大，當局不考慮為所有來港發展人才提供財政誘因或住房補貼等措施，相信香港固有優勢和機遇仍有吸引力。孫又表示，政府制定人才計劃時有參考鄰近地區措施，但不宜把措施照搬至香港。
立法會議員李浩然說，深圳為人才提供巨額資金保證、豐厚住宿補貼、自主權保障和其他配套服務，問當局會否仿效鄰近地區搶人才的做法。李又質疑，當局人才政策無特別針對科技界高端人才，只廣開大門方便人才獲取資訊，建議當局主動出擊，提具體措施針對世界高端科技人才。
孫玉菡稱香港制定措施有參考其他地方做法，但最終以解決香港面對人力短缺情况為目標，妥為制定適合香港方案。他說香港面對的人力短缺涉各行業不同技術層面，因人才需求大，當局不考慮為所有來港人才提供財政誘因或住房補貼等措施，相信香港固有優勢和機遇仍有吸引力。
局方：已支持70傑出學人來港
副創科局長張曼莉稱當局針對高端創科人才，去年推出傑出創科學人計劃，配對信託基金資助大學，吸引國際傑出創科學人領團隊落戶香港，當局有主動出擊，包括大學在全球不同地方或科研機構物色人才，而非等待人才引進，當局已支持70多名傑出學人來港。
立法會議員林健鋒表示，不同意當局以香港具吸引力為由不向人才提供房屋便利，深圳上月推出「人才房」，以市價六折提供4000多個單位給合資格人才選擇，問當局會否參考相關措施。孫玉菡稱政府在制定人才計劃參考了鄰地區措施，但不適宜照搬來港。