甯漢豪：下季提供容棕地作業地帶資料 物流界稱大倉庫難覓地 倡先安置後收地

新流程將訂明收地即補償

甯漢豪昨回應有關棕地作業重置的口頭質詢稱，過去數年已為發展項目收回及清理約30公頃棕地，涉約400個受影響的業務經營者，當中約120個屬倉庫、貯物或物流業界，約110個屬一般工場及約70個屬建造業相關等。她續說，將從數方面協助有意繼續經營的作業者，包括安排地政總署盡早主動接觸他們，並說明更具體的遷出日期；目標明年首季提供可容納棕地作業地帶的資料等，以讓受影響作業者考慮該批土地。發放補償方面，局方亦將訂明日後政府只要按法定程序獲授權收地，就毋須等待工程撥款即可盡早發放。

此外，航運交通界立法會議員易志明昨聯同多名物流業代表召開記者會，促請政府為業界訂立中長期物流政策及發展藍圖，並為業界覓地搬遷。香港貨櫃車主聯會林海達表示，近年高增值貨品倉儲需求急增，致葵青一帶貨倉租金急升，傳統物流貨倉業只能遷至新界棕地。林估計葵青區貨倉租金為棕地2.6倍，若營運者被迫離開棕地將難生存。海航物流程志偉稱，大型倉庫面積可達10多萬平方呎，覓地有困難，促政府為業界覓地搬遷。

業界批多層工廈非無縫

潤信物流管理楊兆麟批評，按政府的收地通知書，最快明年下半年開展收地工作，要求業務經營者需於明年至2024年中遷出，但首批多層工廈最快2027年推出，難與棕地作業者接軌，對政府安排感不滿。