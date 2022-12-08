理大緩近視新眼鏡 一副4000 原屬隱形鏡片今用於傳統眼鏡 6至18歲適用

研究團隊2014年為160名8至13歲、近視100至500度的兒童做隨機雙盲臨牀實驗，讓兒童試戴光學離焦近視防控鏡片及普通眼鏡片。結果發現每日佩戴近視防控鏡片8小時的兒童，兩年後近視度數增長較佩戴普通鏡片者少達60%。

已上市 10童戴半年無明顯加深

使用光學多環離焦技術的隱形眼鏡早年已推出市面，即以鏡片的環狀紋路在視網膜上同時投射清晰的影像和另一個不對焦的影像，以減慢近視加深的速度。研究團隊今次將概念應用到傳統鏡片。團隊成員之一理大工業及系統工程學系教授張志輝指出，實驗初期的鏡片，離焦區有明顯的凹凸不平，「好似隻CD咁，用唔到」，在結合「超精密納米多環加工技術」加工後才令離焦區過渡自然，外觀無異一般近視眼鏡。他稱由於光學設計相近，有信心能達到與先前臨牀實驗相近的減緩近視效果。視覺科技有限公司技術總監梁子文表示，已有約10名兒童試戴新產品半年，暫無人加深超過12度近視，亦稱佩戴的感受良好。

未來研逆轉近視鏡片

理大近年曾與不同公司合作，推出近視防控隱形眼鏡及傳統眼鏡。帶領研究團隊的眼科視光學院訪問講座教授杜嗣河表示，隱形眼鏡款式不設散光度數，傳統眼鏡則可滿足有關需求。他稱今次使用了不同的光學投影技術，盼為消費者帶來更多選擇。杜希望日後能研發出可逆轉近視的鏡片，造福下一代。