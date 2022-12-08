3企願助釋囚大灣區就業 疫下未成行

逾千人因反修例入懲教所

近三成未滿21歲

鄧炳強昨日在立法會回應議員質詢時稱，近年不少涉及嚴重罪行及思想激進者被收納到懲教院所，有1315名定罪者涉反修例案件，當中345名屬21歲以下，懲教處推出「沿途有理」計劃，從國民教育、心理輔導和生涯規劃三方面，協助他們重建正確價值觀。由去年11月至今年10月底，有677人參加相關活動，當中七成即474人涉及反修例案件。他形容「成效理想」，大部分人已經「深感懊悔」。

計劃亦為釋囚提供就業機會。鄧稱現時有470個商戶願為更新人士提供不同種類的就業機會，今年有約800份工作，除基層工種，亦有電腦等較高技術的工作，形容不缺乏工作機會，有110人申請。

鄧炳強：推電子平台供在囚者網課

對於在囚者無法上網影響學習的問題，鄧指懲教處將推出電子學習平台，讓在囚者能以平板電腦連結懲教署的內聯網，可查閱中學課程、都會大學遙距課程、文憑試和國際英語水平測試等學習材料，署方會持續更新內容。早前懲教署與都大簽署備忘錄，讓在囚者可修讀有學分的課程，他指署方亦有就不同個案與其他大學商討，讓在囚者獲釋後到原校繼續學業。