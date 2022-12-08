港聞

港聞二

英軍機曾來港 上落貨逗留一小時

【明報專訊】本報得悉，英國空軍一架軍用運輸機在上周三（11月30日）曾短暫到港，在香港赤鱲角機場停留約一小時，上落貨後離開。英國皇家空軍回覆本報查詢時證實，一架Atlas A400M空中運輸機在11月30日完成往香港國際機場的運輸飛行（delivery flight）。今次是繼2020年7月來，再有美英等軍機或軍艦獲准抵港；有軍事評論員形容「非常罕有」。

英國皇家空軍發言人補充，使用機場前，已完成所有正常國際規程、核准程序及航程規劃。根據《基本法》第126條及129條，外國軍用船隻或軍用飛機進入本港須中央政府「特別許可」。港府發言人回覆查詢時稱，任何國家專機進入、飛越或駛經香港空域海域，都須向中央申請，獲事先批准後，特區會作相應安排。駐港解放軍部隊截稿前未回覆。

根據航空網站偵察到部分軌迹，該軍機上月19日在英國牛津郡空軍基地出發，先後在美國、新西蘭及澳洲停留，其後轉往東南亞。

評論員：關係惡化 枱下仍往來

軍事評論員黃東說，難以估計機上運送物品是什麼，但正常而言與軍用物資無關，有可能是英國駐港領事館「搭單」運送物品。他說事件非常罕見，反映中英關係近年雖然惡化，但「枱底下仍有往來」。

翻查資料，2019年中美關係交惡，中方據報拒絕美軍艦訪港後，2020年7月美軍C18運輸機曾經沖繩空軍基地飛抵香港，並停留兩小時，美國領事館當時稱是運送常規補給物資給全球使領館。保安局前局長黎棟國表示，據《基本法》安排，類似外國軍機或軍艦來港是「逐單計數」，而回歸以來一直有外國軍艦或軍機來港，惟近年報道較少。

相關字詞﹕A400軍用運輸機 英國空軍

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