莊慧敏稱「偷嚟自己食」 辯方：警誘使招認

被告趙名宇（47歲）及莊慧敏（48歲）否認一項盜竊罪，他們被控於今年4月23日在黃埔AEON偷竊一個西瓜、兩包刺身等10件貨品，總值1632.8元。

警員10623鍾兆偉作供稱，當天下午接報到超市保安室，認為閉路電視片段如保安所述，兩被告在自助付款機前把未經付錢的貨品放入袋，鍾按照單據點算貨品後拘捕兩人。

辯：警稱有意無意都係偷

請律師都無用

辯方盤問下，鍾稱片段顯示貨品太細小、看不清楚，承認沒在記事冊註明兩句口頭招認由誰講出，他解釋要以「最快、最直接方法記低」；他亦承認沒請被告在記事冊簽名作實，稱一向毋須簽名，因為被告在會面紀錄會簽署。

警否認曾說認罪罰款了事

稱禁用電話憂通水

辯方指出，被告在警員誤導、壓迫、威嚇或利誘之下招認，當趙名宇提出聘請律師和致電女兒時，鍾稱「有意無意都係偷，請律師都無用」，他們被捕後無權使用電話；而警員16229稱「認就最簡單、最快走得」，教兩人交代「偷嚟自己食」，辦妥程序就讓被告致電女兒，並罰款了事，否則要在「臭格」過夜，「嗰度好恐怖，你哋頂唔順」；鍾一概否認上述說法。

辯方續稱，鍾要求兩人關掉手機等，是剝奪羈留人士的權利。鍾不同意，表示擔心他們通風報信，他稱不知道被告女兒當晚曾報警尋找父母。辯方又說，鍾為趙錄取口供時，得知莊是傳染病醫生和有參與抗疫，他遂問莊哪款疫苗較好，鍾亦否認。案件押後至明年1月17日續審。

【案件編號：KCCC1147/22】