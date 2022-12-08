港聞

港聞二

莊慧敏稱「偷嚟自己食」 辯方：警誘使招認

【明報專訊】曾出席疫情記者會的醫管局總行政經理莊慧敏，涉與任骨科醫生的丈夫在超市偷取海膽等逾1600元食物一案，昨在九龍城裁判法院續審。警員供稱，莊於警誡下說「呢10樣嘢都係偷嚟自己食」，其丈夫表示「呢啲嘢係我偷嚟自己食」。辯方反對招認口供和錄影會面呈堂，指出該警員曾稱「有意無意都係偷，請律師都無用」，另有警員叫兩人說「偷嚟自己食、一時貪心」，誘使他們招認。

被告趙名宇（47歲）及莊慧敏（48歲）否認一項盜竊罪，他們被控於今年4月23日在黃埔AEON偷竊一個西瓜、兩包刺身等10件貨品，總值1632.8元。

警員10623鍾兆偉作供稱，當天下午接報到超市保安室，認為閉路電視片段如保安所述，兩被告在自助付款機前把未經付錢的貨品放入袋，鍾按照單據點算貨品後拘捕兩人。

辯：警稱有意無意都係偷

請律師都無用

辯方盤問下，鍾稱片段顯示貨品太細小、看不清楚，承認沒在記事冊註明兩句口頭招認由誰講出，他解釋要以「最快、最直接方法記低」；他亦承認沒請被告在記事冊簽名作實，稱一向毋須簽名，因為被告在會面紀錄會簽署。

警否認曾說認罪罰款了事

稱禁用電話憂通水

辯方指出，被告在警員誤導、壓迫、威嚇或利誘之下招認，當趙名宇提出聘請律師和致電女兒時，鍾稱「有意無意都係偷，請律師都無用」，他們被捕後無權使用電話；而警員16229稱「認就最簡單、最快走得」，教兩人交代「偷嚟自己食」，辦妥程序就讓被告致電女兒，並罰款了事，否則要在「臭格」過夜，「嗰度好恐怖，你哋頂唔順」；鍾一概否認上述說法。

辯方續稱，鍾要求兩人關掉手機等，是剝奪羈留人士的權利。鍾不同意，表示擔心他們通風報信，他稱不知道被告女兒當晚曾報警尋找父母。辯方又說，鍾為趙錄取口供時，得知莊是傳染病醫生和有參與抗疫，他遂問莊哪款疫苗較好，鍾亦否認。案件押後至明年1月17日續審。

【案件編號：KCCC1147/22】

相關字詞﹕九龍城裁判法院 盜竊罪 食物 醫生 醫管局

上 / 下一篇新聞

七一刺警梁健輝裁死於自殺
七一刺警梁健輝裁死於自殺
證人均獲警護送離開
證人均獲警護送離開
案發地獻花 網媒記者控丟垃圾罰3500
案發地獻花 網媒記者控丟垃圾罰3500
版權修例通過 狄志遠：未釋二創疑慮
版權修例通過 狄志遠：未釋二創疑慮
罰款倡倍增 拋垃圾3000阻街6000 政府指「累進制」懲慣犯不可行 議員稱理據難信服
罰款倡倍增 拋垃圾3000阻街6000 政府指「累進制」懲慣犯不可行 議員稱理據難信服
撐增罰款者稱行路「冇咁窄」 有菜檔指「加辣」雪上霜
撐增罰款者稱行路「冇咁窄」 有菜檔指「加辣」雪上霜
憂前線執法壓力更大 食環工會倡孖咇照應
憂前線執法壓力更大 食環工會倡孖咇照應
海洋公園虧損18億 20年新高 稱疫下停業資產減值逾17億 田北辰：通關是引資關鍵
海洋公園虧損18億 20年新高 稱疫下停業資產減值逾17億 田北辰：通關是引資關鍵
英軍機曾來港 上落貨逗留一小時
英軍機曾來港 上落貨逗留一小時
3企願助釋囚大灣區就業 疫下未成行
3企願助釋囚大灣區就業 疫下未成行
理大緩近視新眼鏡 一副4000 原屬隱形鏡片今用於傳統眼鏡 6至18歲適用
理大緩近視新眼鏡 一副4000 原屬隱形鏡片今用於傳統眼鏡 6至18歲適用
甯漢豪：下季提供容棕地作業地帶資料 物流界稱大倉庫難覓地 倡先安置後收地
甯漢豪：下季提供容棕地作業地帶資料 物流界稱大倉庫難覓地 倡先安置後收地
會否參考深圳補貼人才住屋 孫玉菡：不宜照搬鄰地措施
會否參考深圳補貼人才住屋 孫玉菡：不宜照搬鄰地措施
8萬人「永久離港」 失消費券資格
8萬人「永久離港」 失消費券資格
「罷工是最後一步」 國泰工會盼約見高層
「罷工是最後一步」 國泰工會盼約見高層
內地夫肢解女商人 判須賠繼子3512萬
內地夫肢解女商人 判須賠繼子3512萬
羅健熙脫罪遭上訴 保釋須繳旅遊證件
羅健熙脫罪遭上訴 保釋須繳旅遊證件
官指裝備證蓄意留守 多3人兆康站暴動罪成
官指裝備證蓄意留守 多3人兆康站暴動罪成
油麻地「圍魏救趙」 19人控暴動1認罪
油麻地「圍魏救趙」 19人控暴動1認罪
男子「怕貓凍」 抱走士多貓 負責人網上籲歸還逾周無果 報警求助
男子「怕貓凍」 抱走士多貓 負責人網上籲歸還逾周無果 報警求助
官提可簽保控方拒絕 司機六四阻差判感化
官提可簽保控方拒絕 司機六四阻差判感化
涉收賄50萬查收債 警長不認罪
涉收賄50萬查收債 警長不認罪
行街紙青年墮軌亡 列自殺
行街紙青年墮軌亡 列自殺
通菜街檢30萬元冒牌貨拘一人
通菜街檢30萬元冒牌貨拘一人
大灣區GBA專題：過來人教路 內地升學前先北上短住
大灣區GBA專題：過來人教路 內地升學前先北上短住
大灣區GBA專題：負笈大灣區 助建內地人際網絡
大灣區GBA專題：負笈大灣區 助建內地人際網絡
大灣區GBA專題：過境車回港驗車續牌限期 延至明年6月底
大灣區GBA專題：過境車回港驗車續牌限期 延至明年6月底
大灣區GBA專題：灣區科創峰會今東莞舉行
大灣區GBA專題：灣區科創峰會今東莞舉行
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】孫興慜面罩 伊院都用緊 重12克 可受300公斤撞擊
【Emily】孫興慜面罩 伊院都用緊 重12克 可受300公斤撞擊
【Emily】論壇話「港酒吧女仔靚啲」捱批 陳健波：被斷章取義
【Emily】論壇話「港酒吧女仔靚啲」捱批 陳健波：被斷章取義
【Emily】立會主席台「釣魚」 馬逢國話唔夠瞓
【Emily】立會主席台「釣魚」 馬逢國話唔夠瞓
【Emily】來港跑馬要「安心」 武豐焗換智能機
【Emily】來港跑馬要「安心」 武豐焗換智能機
【Emily】「同學生睇世盃」傳統 沈祖堯星洲繼續keep
【Emily】「同學生睇世盃」傳統 沈祖堯星洲繼續keep
【Emily】再推加強版幻彩詠香江 連續4年除夕無煙花
【Emily】再推加強版幻彩詠香江 連續4年除夕無煙花