海洋公園虧損18億 20年新高 稱疫下停業資產減值逾17億 田北辰：通關是引資關鍵

海洋公園回覆表示，在旅遊業新常態下，海洋公園採用新營運模式，例如自選付費體驗、向企業及其他組織提供顧問服務和輸出團隊的豐富經驗等，並將加強與商業伙伴合作，推出更多聯乘活動，拓展網上及海洋公園以外的銷售渠道，從多方面增加收入來源。

稱新經營模式拓園外收入

海洋公園早前公布就園內的不同區域招標，發出標書以「建設、經營、轉移」模式經營園區零售、餐飲及消閒區，園方在報告中表示，因年初爆發第五波疫情，加上不確定何時能免檢疫通關，以及地緣政治局勢等影響，至今年7月29日公司仍沒有收到投標者的標書。

2021至2022年度海洋公園業績報告顯示，公園收入達5.45億元，政府向海洋公園提供近10.8億元資助，該年度支出為11.88億元，即錄得4.362億元經營盈餘；虧損淨值為18.424億元，當中涉及一筆17.634億元的物業、機器及設備減值。換算之下，海洋公園在2022年度錄得18.157億元虧損。本報翻查2001年至今海洋公園業績報告，今年公園年度虧損為20年來最高，自2016年以來，除2020年外均錄得虧損。

強調現金流增84%未受影響

報告指出，新冠疫情影響下，公園和水上樂園分別於今年1月6日至4月20日和今年1月6日至5月13日被政府強制臨時關閉，公園經營下，資產可能減值，加上公司未來營運模式改變，備件可能變得冗餘。今年6月30日海洋公園公司銀行結餘及現金約13.12億元，較一年前約7.113億元增加84%。

140萬人次入場 水上樂園佔廿萬

2022年度海洋公園入場人次為140萬，與上一年度相若，而去年新開的水上樂園帶來20萬人次，海洋公園收入按年上升15.6%，連同水上樂園，整體收入按年上升38.5%，每名訪客平均消費亦增加21.2%。海洋公園行政總裁黃嗣輝表示，各種入境防疫管制措施令公園接待旅客業務幾乎停頓，公園趁此全力提升本地訪客體驗，開拓園外的新收入來源。黃稱，雖經歷艱難一年，新業務拓展項目配合水上樂園開幕，使公司得以在2021至2022年度回復若干增長動力。

田：園區招標無果

立會撥款不可能持續

田北辰對海洋公園情况感擔心，亦不看好公園的業績，指園方目前最重要是尋找財團入標經營園區，「如無人入標，根本無辦法做下去」，又明言如情况維持至年底，立法會不可能一直向海洋公園撥款注資。田認為，現時經濟差，亦無遊客來港，不會有財團有意入標，政府亦不可能替私人生意尋找財團，香港與內地通關帶動旅遊業將會是海洋公園吸引投標的關鍵因素。田認為近日內地逐步放寬防疫政策，相信早晚會通關，因此，若海洋公園要求立法會撥款多一年亦可考慮。立法會議員陳家珮則認為強制關閉園區為上一屆政府的政策，相信今屆政府不會走回頭路，防疫審慎之餘應平衡經濟需要，不應再強制關閉公園。