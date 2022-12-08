港聞

港聞二

海洋公園虧損18億 20年新高 稱疫下停業資產減值逾17億 田北辰：通關是引資關鍵

【明報專訊】海洋公園昨日發表年度業績報告，於今年6月30日止的年度，有140萬人次入場，整體收入按年增38.5%，但仍錄得逾18億元虧損，屬20年來大虧損數字，當中涉及一筆17.634億元的物業、機器及設備減值。海洋公園回覆本報查詢表示，因疫情持續、環球經濟向下、旅遊業低迷、地緣政治局勢不穩，日後實質經營模式有待確定，公園本年度進行資產減值評估，不影響公司現金流，公司銀行結餘及現金按年增逾84%。海洋公園早前提出招標經營園區，惟至今無人入標，立法會議員田北辰認為若無人入標，海洋公園不可能經營，與內地通關是公園生存關鍵。

海洋公園回覆表示，在旅遊業新常態下，海洋公園採用新營運模式，例如自選付費體驗、向企業及其他組織提供顧問服務和輸出團隊的豐富經驗等，並將加強與商業伙伴合作，推出更多聯乘活動，拓展網上及海洋公園以外的銷售渠道，從多方面增加收入來源。

稱新經營模式拓園外收入

海洋公園早前公布就園內的不同區域招標，發出標書以「建設、經營、轉移」模式經營園區零售、餐飲及消閒區，園方在報告中表示，因年初爆發第五波疫情，加上不確定何時能免檢疫通關，以及地緣政治局勢等影響，至今年7月29日公司仍沒有收到投標者的標書。

2021至2022年度海洋公園業績報告顯示，公園收入達5.45億元，政府向海洋公園提供近10.8億元資助，該年度支出為11.88億元，即錄得4.362億元經營盈餘；虧損淨值為18.424億元，當中涉及一筆17.634億元的物業、機器及設備減值。換算之下，海洋公園在2022年度錄得18.157億元虧損。本報翻查2001年至今海洋公園業績報告，今年公園年度虧損為20年來最高，自2016年以來，除2020年外均錄得虧損。

強調現金流增84%未受影響

報告指出，新冠疫情影響下，公園和水上樂園分別於今年1月6日至4月20日和今年1月6日至5月13日被政府強制臨時關閉，公園經營下，資產可能減值，加上公司未來營運模式改變，備件可能變得冗餘。今年6月30日海洋公園公司銀行結餘及現金約13.12億元，較一年前約7.113億元增加84%。

140萬人次入場 水上樂園佔廿萬

2022年度海洋公園入場人次為140萬，與上一年度相若，而去年新開的水上樂園帶來20萬人次，海洋公園收入按年上升15.6%，連同水上樂園，整體收入按年上升38.5%，每名訪客平均消費亦增加21.2%。海洋公園行政總裁黃嗣輝表示，各種入境防疫管制措施令公園接待旅客業務幾乎停頓，公園趁此全力提升本地訪客體驗，開拓園外的新收入來源。黃稱，雖經歷艱難一年，新業務拓展項目配合水上樂園開幕，使公司得以在2021至2022年度回復若干增長動力。

田：園區招標無果

立會撥款不可能持續

田北辰對海洋公園情况感擔心，亦不看好公園的業績，指園方目前最重要是尋找財團入標經營園區，「如無人入標，根本無辦法做下去」，又明言如情况維持至年底，立法會不可能一直向海洋公園撥款注資。田認為，現時經濟差，亦無遊客來港，不會有財團有意入標，政府亦不可能替私人生意尋找財團，香港與內地通關帶動旅遊業將會是海洋公園吸引投標的關鍵因素。田認為近日內地逐步放寬防疫政策，相信早晚會通關，因此，若海洋公園要求立法會撥款多一年亦可考慮。立法會議員陳家珮則認為強制關閉園區為上一屆政府的政策，相信今屆政府不會走回頭路，防疫審慎之餘應平衡經濟需要，不應再強制關閉公園。

相關字詞﹕海洋公園

上 / 下一篇新聞

七一刺警梁健輝裁死於自殺
七一刺警梁健輝裁死於自殺
證人均獲警護送離開
證人均獲警護送離開
案發地獻花 網媒記者控丟垃圾罰3500
案發地獻花 網媒記者控丟垃圾罰3500
版權修例通過 狄志遠：未釋二創疑慮
版權修例通過 狄志遠：未釋二創疑慮
罰款倡倍增 拋垃圾3000阻街6000 政府指「累進制」懲慣犯不可行 議員稱理據難信服
罰款倡倍增 拋垃圾3000阻街6000 政府指「累進制」懲慣犯不可行 議員稱理據難信服
撐增罰款者稱行路「冇咁窄」 有菜檔指「加辣」雪上霜
撐增罰款者稱行路「冇咁窄」 有菜檔指「加辣」雪上霜
憂前線執法壓力更大 食環工會倡孖咇照應
憂前線執法壓力更大 食環工會倡孖咇照應
莊慧敏稱「偷嚟自己食」 辯方：警誘使招認
莊慧敏稱「偷嚟自己食」 辯方：警誘使招認
英軍機曾來港 上落貨逗留一小時
英軍機曾來港 上落貨逗留一小時
3企願助釋囚大灣區就業 疫下未成行
3企願助釋囚大灣區就業 疫下未成行
理大緩近視新眼鏡 一副4000 原屬隱形鏡片今用於傳統眼鏡 6至18歲適用
理大緩近視新眼鏡 一副4000 原屬隱形鏡片今用於傳統眼鏡 6至18歲適用
甯漢豪：下季提供容棕地作業地帶資料 物流界稱大倉庫難覓地 倡先安置後收地
甯漢豪：下季提供容棕地作業地帶資料 物流界稱大倉庫難覓地 倡先安置後收地
會否參考深圳補貼人才住屋 孫玉菡：不宜照搬鄰地措施
會否參考深圳補貼人才住屋 孫玉菡：不宜照搬鄰地措施
8萬人「永久離港」 失消費券資格
8萬人「永久離港」 失消費券資格
「罷工是最後一步」 國泰工會盼約見高層
「罷工是最後一步」 國泰工會盼約見高層
內地夫肢解女商人 判須賠繼子3512萬
內地夫肢解女商人 判須賠繼子3512萬
羅健熙脫罪遭上訴 保釋須繳旅遊證件
羅健熙脫罪遭上訴 保釋須繳旅遊證件
官指裝備證蓄意留守 多3人兆康站暴動罪成
官指裝備證蓄意留守 多3人兆康站暴動罪成
油麻地「圍魏救趙」 19人控暴動1認罪
油麻地「圍魏救趙」 19人控暴動1認罪
男子「怕貓凍」 抱走士多貓 負責人網上籲歸還逾周無果 報警求助
男子「怕貓凍」 抱走士多貓 負責人網上籲歸還逾周無果 報警求助
官提可簽保控方拒絕 司機六四阻差判感化
官提可簽保控方拒絕 司機六四阻差判感化
涉收賄50萬查收債 警長不認罪
涉收賄50萬查收債 警長不認罪
行街紙青年墮軌亡 列自殺
行街紙青年墮軌亡 列自殺
通菜街檢30萬元冒牌貨拘一人
通菜街檢30萬元冒牌貨拘一人
大灣區GBA專題：過來人教路 內地升學前先北上短住
大灣區GBA專題：過來人教路 內地升學前先北上短住
大灣區GBA專題：負笈大灣區 助建內地人際網絡
大灣區GBA專題：負笈大灣區 助建內地人際網絡
大灣區GBA專題：過境車回港驗車續牌限期 延至明年6月底
大灣區GBA專題：過境車回港驗車續牌限期 延至明年6月底
大灣區GBA專題：灣區科創峰會今東莞舉行
大灣區GBA專題：灣區科創峰會今東莞舉行
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】孫興慜面罩 伊院都用緊 重12克 可受300公斤撞擊
【Emily】孫興慜面罩 伊院都用緊 重12克 可受300公斤撞擊
【Emily】論壇話「港酒吧女仔靚啲」捱批 陳健波：被斷章取義
【Emily】論壇話「港酒吧女仔靚啲」捱批 陳健波：被斷章取義
【Emily】立會主席台「釣魚」 馬逢國話唔夠瞓
【Emily】立會主席台「釣魚」 馬逢國話唔夠瞓
【Emily】來港跑馬要「安心」 武豐焗換智能機
【Emily】來港跑馬要「安心」 武豐焗換智能機
【Emily】「同學生睇世盃」傳統 沈祖堯星洲繼續keep
【Emily】「同學生睇世盃」傳統 沈祖堯星洲繼續keep
【Emily】再推加強版幻彩詠香江 連續4年除夕無煙花
【Emily】再推加強版幻彩詠香江 連續4年除夕無煙花