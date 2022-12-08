撐增罰款者稱行路「冇咁窄」 有菜檔指「加辣」雪上霜

【明報專訊】政府擬提高亂拋垃圾罰款金額至3000元，店舖阻街及非法棄置廢物的罰款亦增至6000元。本報記者昨午在深水埗及北角春秧街觀察，均見不少食環署人員巡視，春秧街未有出現昔日貨物霸街景象。有商戶聞罰款「加辣」時十分激動，認為加幅不合理；有市民則認為有阻嚇作用。
食環春秧街監察 菜販：擺出一吋都唔畀
根據政府衛生黑點名單，春秧街被列為「店舖阻街」黑點。記者昨午5時半至6時在該處觀察，有食環人員在場監察，大部分商戶均將貨物放置店內，僅見一魚檔將6碟海鮮放置門旁，有生果檔則將一箱生果及數盆柑桔放在門邊，記者上前訪問時，店員陸續將貨物放回店內。
深水埗則有4處被列「後巷衛生問題」及1處店舖阻街，昨午整體衛生情况大致良好。居深水埗5年的呂女士支持增加罰款，認為有助減少亂拋垃圾，又指加至6000元對商戶阻街具阻嚇作用，「佢都會擺少啲，唔敢擺出嚟，我哋行路就方便，冇咁窄」。她稱近月阻街情况持續改善，「（商戶）之前會見到食環先會收番」。
「生意難做呀嘛，依家搵食艱難，大佬你一加加咁多」，在春秧街菜檔工作的黃女士形容罰款「加辣」是雪上加霜，因人流變少，生意轉差；又指以往貨物仍可「擺出少少」，但近兩個月「一吋都唔畀擺」，「個個都好規矩，唔敢擺出去，（指向行人路）跑馬都得喇」。她指食環人員「久唔久就會衝過嚟」，過往也曾被罰款兩次。