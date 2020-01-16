罰款倡倍增 拋垃圾3000阻街6000 政府指「累進制」懲慣犯不可行 議員稱理據難信服

修例未涵「垃圾徵費」 明年實施續罰1500

此外，政府今次修例建議未涵蓋「都市固體廢物收費」法例，換言之明年下半年落實時，其定額罰款仍為1500元，與日後亂拋垃圾罰則不一致。選委會界別立法會議員江玉歡建議，當局應一併檢視「垃圾徵費」罰款，令兩者看齊，以免執法混亂。不過消息人士稱，垃圾徵費計劃不屬「地區事項統籌工作組」範圍，而亂拋垃圾一般涉煙頭紙巾等小型垃圾，市民規避垃圾徵費則涉整包的家居垃圾，相信不會構成執法混亂。

指部分店舖「阻街罰款當租金」

政府：修例保衛生黑點計劃成效

政府向立法會提交文件，建議修訂《定額罰款條例》9項表列罪行的罰則。當局指，相關罪行定額罰款水平自2003年維持至今，本港累積通脹約六成；加上「政府打擊衛生黑點計劃」今年8月展開至今「初見成果」，為維持成效，有需要提高相關環境衛生法例罰則，增強阻嚇。

其中備受關注的店舖阻街，政府稱相關問題日益嚴重，去年發出近14,900張定額罰款通知書，較3年前增加近一倍；亦有部分店舖將阻街罰款「當作非法使用其店舖外公眾地方的租金經營成本」，因此建議定額罰款由1500元增至6000元。

政府又稱，因應定額罰款提高，另建議增加其中5項罪行的法庭最高可判罰款，例如有關人士沒在期限繳付定額罰款，要由法庭判刑。其中隨地吐痰及犬隻糞便弄污街道，法庭最高可判罰款建議由5000元增至1萬元；涉及店舖阻街的「在公眾地方造成阻礙」，由5000元增至2.5萬元，監禁維持3個月；在郊野公園及特別地區吐痰或棄置廢物，由2000元增至1萬元，監禁亦維持3個月。

民建聯鄭泳舜向本報稱，政府打擊衛生黑點行動有一定成效，但擔心未能持續，故支持提高罰則，以打擊店舖擴張等問題。江玉歡則對當局建議提升9項定額罰款持保留態度，解釋稱過去3年新冠疫情打擊小商戶經營，現時並非立法良好時機，不少店舖向她反映對新罰則「有保留」。江促當局待防疫政策進一步復常，才考慮提升罰則。

江玉歡：疫下小商戶生意差 非立法好時機

江王歡又指，現時市民普遍公民意識提高，一般均會自律不亂拋垃圾，而現時市容差或環境衛生惡劣，一般是涉及後巷等黑點，提高罰款未必可「對準問題」。她建議政府考慮參考內地做法，設立實時衛生問題舉報系統，加強監察。

對於社會有聲音建議政府在店舖阻街等問題，引入累進式定額罰款，以打擊屢犯者。政府在文件指曾考慮相關方案，惟推行相關安排，需一個實時、完整資料庫，「資料庫系統要求預計亦相當高」，或令現場執法更繁複，衡量利弊後不建議實施。

油尖旺區議會副主席、民主黨民政事務發言人朱子洛認為，政府提及理據未能說服公眾，認為現今科技水平下，要處理相關數據應不困難。過去曾提議政府引入累進式定額罰款的鄭泳舜亦認為，未能信服當局解釋，促重新考慮安排。