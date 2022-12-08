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2022年12月8日星期四
港聞二
七一刺警梁健輝裁死於自殺
證人均獲警護送離開
案發地獻花 網媒記者控丟垃圾罰3500
版權修例通過 狄志遠：未釋二創疑慮
罰款倡倍增 拋垃圾3000阻街6000 政府指「累進制」懲慣犯不可行 議員稱理據難信服
撐增罰款者稱行路「冇咁窄」 有菜檔指「加辣」雪上霜
憂前線執法壓力更大 食環工會倡孖咇照應
海洋公園虧損18億 20年新高 稱疫下停業資產減值逾17億 田北辰：通關是引資關鍵
莊慧敏稱「偷嚟自己食」 辯方：警誘使招認
英軍機曾來港 上落貨逗留一小時
3企願助釋囚大灣區就業 疫下未成行
理大緩近視新眼鏡 一副4000 原屬隱形鏡片今用於傳統眼鏡 6至18歲適用
甯漢豪：下季提供容棕地作業地帶資料 物流界稱大倉庫難覓地 倡先安置後收地
會否參考深圳補貼人才住屋 孫玉菡：不宜照搬鄰地措施
8萬人「永久離港」 失消費券資格
「罷工是最後一步」 國泰工會盼約見高層
內地夫肢解女商人 判須賠繼子3512萬
羅健熙脫罪遭上訴 保釋須繳旅遊證件
官指裝備證蓄意留守 多3人兆康站暴動罪成
油麻地「圍魏救趙」 19人控暴動1認罪
男子「怕貓凍」 抱走士多貓 負責人網上籲歸還逾周無果 報警求助
官提可簽保控方拒絕 司機六四阻差判感化
涉收賄50萬查收債 警長不認罪
行街紙青年墮軌亡 列自殺
通菜街檢30萬元冒牌貨拘一人
大灣區GBA專題：過來人教路 內地升學前先北上短住
大灣區GBA專題：負笈大灣區 助建內地人際網絡
大灣區GBA專題：過境車回港驗車續牌限期 延至明年6月底
大灣區GBA專題：灣區科創峰會今東莞舉行
尊子漫畫
【Emily】孫興慜面罩 伊院都用緊 重12克 可受300公斤撞擊
【Emily】論壇話「港酒吧女仔靚啲」捱批 陳健波：被斷章取義
【Emily】立會主席台「釣魚」 馬逢國話唔夠瞓
【Emily】來港跑馬要「安心」 武豐焗換智能機
【Emily】「同學生睇世盃」傳統 沈祖堯星洲繼續keep
【Emily】再推加強版幻彩詠香江 連續4年除夕無煙花
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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