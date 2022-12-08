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油麻地「圍魏救趙」 19人控暴動1認罪

【明報專訊】2019年11月警方圍堵理大，有市民發起「圍魏救趙」行動引發警民衝突，213人在油麻地被捕，其中19人被控在窩打老道至咸美頓街一帶參與暴動，案件昨在暫代區域法院的西九龍裁判法院開審。其中一人改為認罪，還押至明年1月20日求情；其餘18人不認罪，庭上透露代表其中兩名被告的大律師梁寶琳感染新冠，延至下周一開審。

19名案發時年齡介乎17至31歲的被告，同被控一項暴動罪。其中張振鴻另涉管有1支汽油、3塊布及4個打火機，被控「管有物品意圖摧毁財產」罪。

案情稱示威者掟逾251汽油彈 4警傷

認罪被告鄭文豪（19歲）承認的案情指出，2019年11月11日起有示威者發起三罷並進佔理大，同月18日有市民在網上發起「圍魏救趙」行動營救理大示威者；當晚約9時，大量示威者在加士居道一帶集結，亞皆老街至梳士巴利道的交通被堵塞，警方當晚10時到加士居道設立防線及推進。示威者向警方防線投擲至少251枚汽油彈，警方施放催淚彈驅散。

警方晚上約11時半展開圍捕，「速龍小隊」沿碧街轉入彌敦道拘捕213人，包括認罪的鄭文豪。鄭當時戴防毒面罩、護目鏡、鴨舌帽，身穿黑衣黑褲。行動中4名警員受傷，包括被汽油彈殘餘物等滑倒等。

【案件編號：DCCC 443、576、656/21】

（反修例風暴）

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