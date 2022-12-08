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港聞二

官指裝備證蓄意留守 多3人兆康站暴動罪成

【明報專訊】2019年10月7日屯門港鐵兆康站有示威活動，5人被指參與暴動，事後被控暴動及「管有物品意圖損壞財產」等3罪，其中兩人承認暴動罪，其餘控罪存檔法庭，另外3人不認罪，昨於區域法院被裁暴動罪成。判辭指出，各被告攜有示威裝備及跟隨示威者逃跑，顯然並非途經該處，法官又反問無辜途人「何需擔心被警員誤會？」案件押後下周三（14日）判刑，各被告還押。

「無辜途人何需擔心被警誤會？」

三男兩女被告依次為23歲（現年，下同）地產經紀何嘉俊、20歲男生雷呈昊、35歲售貨員黃健進、17歲女生及24歲女生陳朗婷。5人同被控一項暴動罪；何嘉俊及17歲女生另涉管有鐵枝及噴漆，各被控一項管有物品意圖損壞財產罪。何及17歲女生認暴動罪，其餘3人不認罪受審。

法官李慶年在判辭稱，雖無直接證據證明被告被截停前言行，但法庭可根據環境證據，裁斷各人在暴動期間懷有參與的意圖，蓄意留守以支持及鼓勵其他示威者。李官認為各被告不可能是路經該處，否則不會跟隨他人逃跑，亦不會佩戴示威裝備，反問「一名無辜的途人，身上沒有佩戴口罩或任何示威裝備，何需擔心被警員誤會？」

判辭續指，案發片段亦拍攝到其他無辜途人，裝束和行徑均與「蓄意留守及參與破壞的暴徒」形成強烈對比，從手套、防毒面罩、頭盔等裝備，可推論各被告預計亦知悉有人破壞，肯定他們「有備而來，蓄意留守，提供鼓勵」，裁定3人暴動罪成。

一人求情稱熱愛香港 盼負笈台灣研文學

辯方求情時表示，本案暴動屬「中度嚴重」，建議量刑以3年半作起點，並考慮被告無案底、過往品格良好，額外減刑3個月。其中陳朗婷親撰求情信，提及自己一直以來熱愛香港，3年候審以來感激親友默默支持、不離不棄，她已完成中文系學士學位，並獲台灣一間研究所取錄，會努力鑽研學術，希望透過文學成為正直善良的人。李官認為陳有真誠悔意，重犯風險低，形容是「知錯能改善莫大焉」。

【案件編號：DCCC 106/21】

（反修例風暴）

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