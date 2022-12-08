羅健熙脫罪遭上訴 保釋須繳旅遊證件

羅：上訴預料之內 打亂外遊計劃

至截稿前，司法機構網頁未顯示上訴案排期何時審理。獲准保釋的羅健熙昨在庭外透露，昨午外出時，家人通知他有警員上門，他應警方要求在下午3時半到旺角警署，隨後由警車押送到庭處理保釋。他說，律政司上訴是預料之內，「冇乜特別嘅心情」，會以平常心面對，唯一影響是打亂其外遊計劃。

被問到會否認為上訴是被當局狙擊，羅健熙自言「冇咁強烈嘅感覺」，因律政司時常就脫罪案件上訴，相信本案亦是類似情况。

民主黨回應傳媒查詢稱，該黨將一如既往，向羅及其家人提供所需支援。

民主黨：一如既往提供支援

區域法院法官練錦鴻早前裁決時指出，羅健熙雖在案發地點流連，但沒和示威者互動，身穿白衫及沒攜裝備，其打扮或想吸引眼球和增加曝光，未必完全和示威者有共同目的，因此裁定羅罪名不成立。同案被告陳重誼、譚浩鳴、莫德惠則非法集結罪成，另一被告鄧卓儒「管有物品意圖損壞財產」罪脫，但「在公眾地方管有攻擊性武器」罪成。4人須還押至本月21日判刑，以待索取背景報告。

陳虹秀案早前遭上訴 同增保釋條件

律政司曾就多宗反修例運動相關案件提上訴，包括2019年8月31日灣仔衝突，被控暴動罪的社工陳虹秀獲裁定表證不成立，另外7人經審訊罪脫，律政司就8人的無罪裁決提上訴，警方當時同樣取手令上門拘捕各人，帶往上訴庭施加保釋條件，包括現金擔保、交出旅遊證件、到警署報到等。該上訴案排期明年1月17日審理。

【案件編號：CACC 217/22】

（反修例風暴）