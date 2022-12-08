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版權修例通過 狄志遠：未釋二創疑慮

【明報專訊】本港版權法例事隔超過10年有重大更新，立法會昨三讀通過《版權（修訂）條例草案》，明確引入網上侵權行為刑責概念。多數發言議員稱本港版權法例更新遭多番拖延，少數議員如新思維議員狄志遠則憂慮，政府無法釋除改圖改歌等二次創作行為是否侵權，會導致創作者怕犯法而自我審查，收緊言論自由，促請當局就何謂戲仿、諷刺等提供指引及例子。

商經局長丘應樺反駁，草案已經多輪諮詢及平衡各方利益，法案不會收窄言論及創作自由，反而增加戲仿及諷刺等更多法定豁免的保障。法案委員會主席、選委會議員馬逢國則批評，過去草案遭扣上「網絡23條」污名，導致香港創意工業深受網上盜版影響。

丘應樺稱無收窄自由 馬逢國：盜版損創意工業

本港2006年諮詢修訂《版權條例》，2011及2014年兩度闖立法會遭拉布難產，今次草案以2014年諮詢方案為基礎，引入傳播權概念，「向公眾傳播」版權作品達損害版權人程度便可招致刑責。政府稍後刊憲實施，新方案沿用現行罰則，經公訴可判監4年，每項侵權作品可罰款5萬元。

諮詢期間，Google、Apple及Meta等組成的亞洲互聯網聯盟曾呼籲跟隨世界潮流，豁免公平使用（fair use）版權的作品，但港府未接納。丘應樺同意須繼續檢討版權制度，實施修訂條例後會展開新一輪檢討，處理本輪諮詢未處理的部分。

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