版權修例通過 狄志遠：未釋二創疑慮

商經局長丘應樺反駁，草案已經多輪諮詢及平衡各方利益，法案不會收窄言論及創作自由，反而增加戲仿及諷刺等更多法定豁免的保障。法案委員會主席、選委會議員馬逢國則批評，過去草案遭扣上「網絡23條」污名，導致香港創意工業深受網上盜版影響。

丘應樺稱無收窄自由 馬逢國：盜版損創意工業

本港2006年諮詢修訂《版權條例》，2011及2014年兩度闖立法會遭拉布難產，今次草案以2014年諮詢方案為基礎，引入傳播權概念，「向公眾傳播」版權作品達損害版權人程度便可招致刑責。政府稍後刊憲實施，新方案沿用現行罰則，經公訴可判監4年，每項侵權作品可罰款5萬元。

諮詢期間，Google、Apple及Meta等組成的亞洲互聯網聯盟曾呼籲跟隨世界潮流，豁免公平使用（fair use）版權的作品，但港府未接納。丘應樺同意須繼續檢討版權制度，實施修訂條例後會展開新一輪檢討，處理本輪諮詢未處理的部分。