港聞

港聞一

七一刺警梁健輝裁死於自殺

【明報專訊】去年7月1日晚上，50歲男子梁健輝在銅鑼灣崇光百貨外亮刀刺傷警員，繼而用同一把刀自插左胸斃命，死因研訊昨踏入第五天。死因裁判官高偉雄引導陪審團稱，事主襲擊警員後的行為沒被清楚拍下，片段僅拍到事主手部有所動作，惟綜合其他片段，「一環扣一環」，陪審團可推論事主當時行為，並提供「死於自殺」及「存疑裁決」兩個選項。3女2男陪審團退庭商議約1小時，一致裁定死者死於自殺，沒有提出任何建議。警方回覆查詢稱，尊重死因庭裁決，不會評論個別個案，一般而言當受傷警員復職，警方會按情况安排職務。

官提兩選項 陪審商一小時後一致裁

事主梁健輝（終年50歲）生於1971年4月1日，去年7月1日晚上11時20分宣告死亡。裁判官在審訊後下令充公事涉案的刀和8隻USB，而事主部分個人物品則會交還家人。

涉案刀USB充公 部分物品還家人

死因裁判官高偉雄在死因研訊開始前曾向陪審團解釋，事主是在警方看管期間死亡，依例召開死因研訊，並有責任向公眾交代死因，重申死因研訊不是刑事審訊，並非調查事主生前涉及的刑事罪行。

本案15名證人於4天內完成作供。裁判官昨總結證供稱，事主哥哥及上司均稱他文靜、勤力。事主哥哥提及，事主從澳洲回港後，因工作問題與家人摩擦，自此甚少談及自己事情，且他着重私隱，與家人基本上沒溝通。事主每個月有交家用予父母，沒有欠債問題。

官：事主沒公開立場 只可從USB推斷

裁判官續稱，事主沒有公開表達對政府、警方的立場，或透露自殘傾向，故只可從事主扔在現場的8隻USB推斷其想法。事主電腦及USB均有10張相片，包括涉案的刀、事主把刀藏於大腿的示意圖；另有4份題為「公開的私事」、「後事」、「致香港警察」、「致香港uncle auntie」的文件檔案，事主在遺書斥責警方包庇罪犯、不被制衡，「今天發生的事，是希望可以帶來制衡」等。

急症室醫生劉兆基曾供稱，事主左胸有兩處傷口，為他做胸腔引流，事主當時已流出超過1公升血液；法醫劉衛國則稱，事主死因為胸部刺傷，傷口深度達9.5厘米。

此外，隸屬警隊的臨牀心理學家何穎思分析，事主具理想主義，閱讀新聞後認為警方濫用暴力，把受害者的經驗套在自己，形成「替代性受害」心理。另一臨牀心理學家張傳義則認為，事主的襲擊明顯針對警方，更持同一把刀刺向自己兩次，可見他存極端執念；社會事件、國安法實施，更進一步刺激事主，終演變成極端行為。

裁判官引導陪審團時提出兩個選項，若認為死者是殺死自己，可採納相對可能的標準，裁定死者「死於自殺」；若認為死者沒意圖殺死自己，或不知道死者如何受傷，則可作「存疑裁決」。

【案件編號：CCDI 555/21】

明報記者

（死因研訊）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

上 / 下一篇新聞

證人均獲警護送離開
證人均獲警護送離開
案發地獻花 網媒記者控丟垃圾罰3500
案發地獻花 網媒記者控丟垃圾罰3500
版權修例通過 狄志遠：未釋二創疑慮
版權修例通過 狄志遠：未釋二創疑慮
罰款倡倍增 拋垃圾3000阻街6000 政府指「累進制」懲慣犯不可行 議員稱理據難信服
罰款倡倍增 拋垃圾3000阻街6000 政府指「累進制」懲慣犯不可行 議員稱理據難信服
撐增罰款者稱行路「冇咁窄」 有菜檔指「加辣」雪上霜
撐增罰款者稱行路「冇咁窄」 有菜檔指「加辣」雪上霜
憂前線執法壓力更大 食環工會倡孖咇照應
憂前線執法壓力更大 食環工會倡孖咇照應
海洋公園虧損18億 20年新高 稱疫下停業資產減值逾17億 田北辰：通關是引資關鍵
海洋公園虧損18億 20年新高 稱疫下停業資產減值逾17億 田北辰：通關是引資關鍵
莊慧敏稱「偷嚟自己食」 辯方：警誘使招認
莊慧敏稱「偷嚟自己食」 辯方：警誘使招認
英軍機曾來港 上落貨逗留一小時
英軍機曾來港 上落貨逗留一小時
3企願助釋囚大灣區就業 疫下未成行
3企願助釋囚大灣區就業 疫下未成行
理大緩近視新眼鏡 一副4000 原屬隱形鏡片今用於傳統眼鏡 6至18歲適用
理大緩近視新眼鏡 一副4000 原屬隱形鏡片今用於傳統眼鏡 6至18歲適用
甯漢豪：下季提供容棕地作業地帶資料 物流界稱大倉庫難覓地 倡先安置後收地
甯漢豪：下季提供容棕地作業地帶資料 物流界稱大倉庫難覓地 倡先安置後收地
會否參考深圳補貼人才住屋 孫玉菡：不宜照搬鄰地措施
會否參考深圳補貼人才住屋 孫玉菡：不宜照搬鄰地措施
8萬人「永久離港」 失消費券資格
8萬人「永久離港」 失消費券資格
「罷工是最後一步」 國泰工會盼約見高層
「罷工是最後一步」 國泰工會盼約見高層
內地夫肢解女商人 判須賠繼子3512萬
內地夫肢解女商人 判須賠繼子3512萬
羅健熙脫罪遭上訴 保釋須繳旅遊證件
羅健熙脫罪遭上訴 保釋須繳旅遊證件
官指裝備證蓄意留守 多3人兆康站暴動罪成
官指裝備證蓄意留守 多3人兆康站暴動罪成
油麻地「圍魏救趙」 19人控暴動1認罪
油麻地「圍魏救趙」 19人控暴動1認罪
男子「怕貓凍」 抱走士多貓 負責人網上籲歸還逾周無果 報警求助
男子「怕貓凍」 抱走士多貓 負責人網上籲歸還逾周無果 報警求助
官提可簽保控方拒絕 司機六四阻差判感化
官提可簽保控方拒絕 司機六四阻差判感化
涉收賄50萬查收債 警長不認罪
涉收賄50萬查收債 警長不認罪
行街紙青年墮軌亡 列自殺
行街紙青年墮軌亡 列自殺
通菜街檢30萬元冒牌貨拘一人
通菜街檢30萬元冒牌貨拘一人
大灣區GBA專題：過來人教路 內地升學前先北上短住
大灣區GBA專題：過來人教路 內地升學前先北上短住
大灣區GBA專題：負笈大灣區 助建內地人際網絡
大灣區GBA專題：負笈大灣區 助建內地人際網絡
大灣區GBA專題：過境車回港驗車續牌限期 延至明年6月底
大灣區GBA專題：過境車回港驗車續牌限期 延至明年6月底
大灣區GBA專題：灣區科創峰會今東莞舉行
大灣區GBA專題：灣區科創峰會今東莞舉行
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】孫興慜面罩 伊院都用緊 重12克 可受300公斤撞擊
【Emily】孫興慜面罩 伊院都用緊 重12克 可受300公斤撞擊
【Emily】論壇話「港酒吧女仔靚啲」捱批 陳健波：被斷章取義
【Emily】論壇話「港酒吧女仔靚啲」捱批 陳健波：被斷章取義
【Emily】立會主席台「釣魚」 馬逢國話唔夠瞓
【Emily】立會主席台「釣魚」 馬逢國話唔夠瞓
【Emily】來港跑馬要「安心」 武豐焗換智能機
【Emily】來港跑馬要「安心」 武豐焗換智能機
【Emily】「同學生睇世盃」傳統 沈祖堯星洲繼續keep
【Emily】「同學生睇世盃」傳統 沈祖堯星洲繼續keep
【Emily】再推加強版幻彩詠香江 連續4年除夕無煙花
【Emily】再推加強版幻彩詠香江 連續4年除夕無煙花