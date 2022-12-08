七一刺警梁健輝裁死於自殺

官提兩選項 陪審商一小時後一致裁

事主梁健輝（終年50歲）生於1971年4月1日，去年7月1日晚上11時20分宣告死亡。裁判官在審訊後下令充公事涉案的刀和8隻USB，而事主部分個人物品則會交還家人。

涉案刀USB充公 部分物品還家人

死因裁判官高偉雄在死因研訊開始前曾向陪審團解釋，事主是在警方看管期間死亡，依例召開死因研訊，並有責任向公眾交代死因，重申死因研訊不是刑事審訊，並非調查事主生前涉及的刑事罪行。

本案15名證人於4天內完成作供。裁判官昨總結證供稱，事主哥哥及上司均稱他文靜、勤力。事主哥哥提及，事主從澳洲回港後，因工作問題與家人摩擦，自此甚少談及自己事情，且他着重私隱，與家人基本上沒溝通。事主每個月有交家用予父母，沒有欠債問題。

官：事主沒公開立場 只可從USB推斷

裁判官續稱，事主沒有公開表達對政府、警方的立場，或透露自殘傾向，故只可從事主扔在現場的8隻USB推斷其想法。事主電腦及USB均有10張相片，包括涉案的刀、事主把刀藏於大腿的示意圖；另有4份題為「公開的私事」、「後事」、「致香港警察」、「致香港uncle auntie」的文件檔案，事主在遺書斥責警方包庇罪犯、不被制衡，「今天發生的事，是希望可以帶來制衡」等。

急症室醫生劉兆基曾供稱，事主左胸有兩處傷口，為他做胸腔引流，事主當時已流出超過1公升血液；法醫劉衛國則稱，事主死因為胸部刺傷，傷口深度達9.5厘米。

此外，隸屬警隊的臨牀心理學家何穎思分析，事主具理想主義，閱讀新聞後認為警方濫用暴力，把受害者的經驗套在自己，形成「替代性受害」心理。另一臨牀心理學家張傳義則認為，事主的襲擊明顯針對警方，更持同一把刀刺向自己兩次，可見他存極端執念；社會事件、國安法實施，更進一步刺激事主，終演變成極端行為。

裁判官引導陪審團時提出兩個選項，若認為死者是殺死自己，可採納相對可能的標準，裁定死者「死於自殺」；若認為死者沒意圖殺死自己，或不知道死者如何受傷，則可作「存疑裁決」。

【案件編號：CCDI 555/21】

明報記者

（死因研訊）

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