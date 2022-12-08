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男子「怕貓凍」 抱走士多貓 負責人網上籲歸還逾周無果 報警求助

【明報專訊】昨午3時許，警方接獲大角嘴晏架街一間士多負責人報案，指上月30日一隻走失3個月大的貓懷疑被人抱走，負責人在網上發文呼籲歸還貓咪逾一周無果，警列「丟失或被盜」案處理。

涉事士多大門外貼上告示指「本人小貓走失門口，視頻看見一男子抱走」，旁邊附有閉路電視片段截圖，顯示有男子抱走小貓。士多負責人梁先生表示，店內飼養了一對貓母女，灰白色幼貓「鴛鴦」剛出生約3個月，性格「怕生保」，不喜歡陌生人觸摸。梁指平日閂舖時會先檢查貓咪是否安全在店內才離開，惟當天「只檢查了貓媽媽，未檢查貓B」，隨即由住所重返店舖，惟發現「鴛鴦」失蹤，初時懷疑牠從門隙跑走。

梁其後翻查閉路電視，見事發當晚10至11時，一對男女在門口徘徊，不停打電話，未幾另一男子出現，以熟練手法抱走小貓。他表示，事發時有街坊曾目擊男子抱貓，向他言明「鴛鴦」有人飼養，男子回應稱怕貓咪在外難抵禦寒冷天氣，故將牠抱走，翌日會歸還。一周過後，梁仍未見「鴛鴦」歸來，「（就算係）去到埃塞俄比亞都返番嚟」，遂報案求助。他承認自己有疏忽，但指對方將貓抱走是錯誤行為。梁稱，擔心「鴛鴦」下落，「都唔知佢（男子）會帶走佢做啲咩」。

士多內另有一隻約一歲半的啡黑色花貓「忌廉」，為失蹤貓的母親。職員表示牠近日疑因失去女兒變得鬱鬱不歡、茶飯不思。

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