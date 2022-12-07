港聞

港聞二

官指戴防火手套非僅吶喊助威 情侶囚4年半

【明報專訊】2019年國慶日，網民發起「六區開花」行動，沙田一帶爆發衝突。一對年輕情侶被指在馬路牽手逃跑，同被控暴動罪成，昨於區域法院判刑。法官謝沈智慧形容案發時「現場猶如戰場」，示威者行為「肆無忌憚、目無法紀」，認為教導所刑罰未能反映刑責，但考慮兩人尚算年輕，酌量減刑3個月，判囚4年半。

女被告案發未滿21歲 官拒判教導所

男被告為高級文憑學生謝浩綸（現年21歲），女被告為牙醫助護熊詩婷（現年20歲）。女被告未滿21歲，根據《刑事訴訟程序條例》，法庭須優先考慮監禁以外的判刑選項。辯方早前求情時建議索取教導所報告，謝官拒絕。

謝官判刑時指出，案發時近千人堵路及破壞公共設施，拆毁鐵欄及磚塊，更有人縱火，現場火光熊熊，傳出爆炸聲，造成騷亂，形容示威者肆無忌憚，在警方推進下仍沒離開；暴動歷時約4小時，對公眾秩序及巿民的威脅程度大，商店無法營業，損失難以預計。她又稱，示威者辱罵警方，挑動情緒，加深不同政見者分歧，破壞警民關係。

謝官續指，無證據顯示被告擔當領導角色，但兩人戴防火手套，「明顯並非只是吶喊助威的人」，而相關暴動案例顯示，刑罰非只針對個別參與者，亦要阻嚇一同造成大規模破壞的人。謝官以4年9個月為量刑起點，而兩人「由始至終全無悔意」，無減刑因素，但考慮他們尚算年輕，減刑至4年半。

【案件編號：DCCC 632/21】

（反修例風暴）

相關字詞﹕暴動罪 區域法院 國慶日 六區開花 反修例事件

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