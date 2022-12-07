港聞

港聞二

刺警案 警心理專家作供 「梁健輝閱濫暴新聞 受害經驗自套身上」

【明報專訊】去年7月1日晚上，男子梁健輝在銅鑼灣崇光百貨外亮刀刺傷警員，繼而用同一把刀自插左胸斃命，死因庭昨續審，傳召兩名心理專家證人作供。其中一名專家供稱，事主閱讀有關警方的新聞資訊後，把受害者的經驗套在自己身上，形成「替代性受害」的心理；另一專家表示，事主有極端執念，2019年的社會事件、國安法實施，更進一步刺激事主。案件今續，料陪審團將退庭商議裁決。

事主梁健輝（終年50歲）於去年7月1日晚上11時20分宣布死亡，其家屬未有旁聽或委派法律代表；有利害關係方為警務處長。

隸屬警隊的臨牀心理學家何穎思供稱，她根據文件及閉路電視片段撰寫報告，從事主梁健輝的日記及剪報可見，他有自己的想法，且他每天記錄攝取的卡路里及日常支出，工作記事冊亦有列出事項，反映為人有條理、有穩定的生活模式，亦是完美主義者。

何穎思續稱，梁健輝曾就政府政策如高鐵、強積金表達意見，反映事主具理想主義，對政府施政不滿。她指，近兩年的社會事件、警方對示威者作出的行為及政府應對新冠疫情的方法，加劇事主對政府的不滿；並指事主閱讀相關新聞後，認為警方濫用暴力，更把受害者的經驗套在自己身上，形成「替代性受害」（vicarious victimization）。何分析，梁健輝認為要平衡政府及市民的權力，最終計劃是次襲擊，以達成其崇高理想及使命。何續指，恐怖主義多數源自對社會及政治的不滿。

另一專家稱抱極端執念 受國安法「刺激」

香港心理學會副會長、臨牀心理學家張傳義則供稱，他曾電話訪問梁健輝的上司，但未能接觸其直系親屬。張指，事主的襲擊明顯針對警方，他更持同一把刀刺向自己兩次，可見事主有極端執念；社會事件、國安法的實施，更進一步刺激事主，終演變成極端行為。

張推斷，事主或因職業進程與理想有落差，認為自己懷才不遇，故把自己的想法投射在社會事件。張認為，不能否定事主出現「替代性受害」心理，但重申事主受極端執念驅使。

警方結案指對事實理解偏離一般人

研訊傳畢證人後，代表警務處長的大律師陸栩然結案陳辭時稱，事主帶刀到場，有預謀襲擊其後自殺，計劃經過深思熟慮。陸重申，本案源於有人或組織對事實的理解偏離一般人，引致極端思想及發動「恐怖血腥」攻擊。

【案件編號：CCDI 555/21】

（死因研訊）

相關字詞﹕死因研訊 崇光百貨 七一刺警案

上 / 下一篇新聞

無家者獲派爛地公屋 房署拒補修 事主嘆「條街仲平」投訴逾月 傳媒查詢翌日獲重鋪
無家者獲派爛地公屋 房署拒補修 事主嘆「條街仲平」投訴逾月 傳媒查詢翌日獲重鋪
患病雙手無力仍自行重鋪 事主：房署不幫可以點？
患病雙手無力仍自行重鋪 事主：房署不幫可以點？
妻女離港 李卓人申保釋侍母遭拒 張炳良石禮謙等撰信稱「和理非」 官：潛逃風險不低
妻女離港 李卓人申保釋侍母遭拒 張炳良石禮謙等撰信稱「和理非」 官：潛逃風險不低
支聯會拒交資料案 控方指中文作供政治化 鄒幸彤：此案本政治
支聯會拒交資料案 控方指中文作供政治化 鄒幸彤：此案本政治
「感激」刺警案9月審 4港大生擬不認罪
「感激」刺警案9月審 4港大生擬不認罪
官指戴防火手套非僅吶喊助威 情侶囚4年半
官指戴防火手套非僅吶喊助威 情侶囚4年半
控7‧21暴動 林卓廷獲批拆案10月審
控7‧21暴動 林卓廷獲批拆案10月審
3匪劫米奇潮玩 料值5萬 扮買家交收4隻 店東窮追保住3隻
3匪劫米奇潮玩 料值5萬 扮買家交收4隻 店東窮追保住3隻
醫局高層與夫涉超市偷竊 保安：目睹未付錢海膽水果入袋
醫局高層與夫涉超市偷竊 保安：目睹未付錢海膽水果入袋
IATA復辦傳媒日 總幹事：港重建運力需時 「重奪航空樞紐 不能重推防疫政策」
IATA復辦傳媒日 總幹事：港重建運力需時 「重奪航空樞紐 不能重推防疫政策」
工會不排除罷工 國泰：合資格員工加薪發特惠金
工會不排除罷工 國泰：合資格員工加薪發特惠金
指港鐵逢出事調人補漏 前線：保養延後惡性循環
指港鐵逢出事調人補漏 前線：保養延後惡性循環
議員稱港鐵倘再出事 將藍可疏導三成人流
議員稱港鐵倘再出事 將藍可疏導三成人流
稱兩隧加幅遠遜西隧 議員：兩頭唔到岸
稱兩隧加幅遠遜西隧 議員：兩頭唔到岸
保安局改政策 遣返不等上訴法院 料即影響1200人 卓孝業：沒貶法庭權威或聲請者權利
保安局改政策 遣返不等上訴法院 料即影響1200人 卓孝業：沒貶法庭權威或聲請者權利
「遣返後上訴得直 如何追討」 律師行指新做法侵人權
「遣返後上訴得直 如何追討」 律師行指新做法侵人權
「團進團出」逾半月 10多團申堂食
「團進團出」逾半月 10多團申堂食
關愛隊只容愛國愛港者 民主派欲申請冀勿排斥
關愛隊只容愛國愛港者 民主派欲申請冀勿排斥
女生泄密遭童黨凌辱 15歲男生襲擊非禮罪成
女生泄密遭童黨凌辱 15歲男生襲擊非禮罪成
3刀手上水圍斬平治司機
3刀手上水圍斬平治司機
益美工程清盤 工人追欠薪2400萬
益美工程清盤 工人追欠薪2400萬
大灣區GBA專題：深政協倡生理假 始揭政策已存30年 打工族一笑置之 「例休年假都放不了」
大灣區GBA專題：深政協倡生理假 始揭政策已存30年 打工族一笑置之 「例休年假都放不了」
大灣區GBA專題：女性憂削工作機會 有僱主稱病假已涵
大灣區GBA專題：女性憂削工作機會 有僱主稱病假已涵
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】工展會周五開鑼 飲食仍係No 史立德話規模幾近復常「苦盡甘來」
【Emily】工展會周五開鑼 飲食仍係No 史立德話規模幾近復常「苦盡甘來」
【Emily】唔承認BNO 鄧炳強：持有者海外出事要「搵自己國家」
【Emily】唔承認BNO 鄧炳強：持有者海外出事要「搵自己國家」
【Emily】港青IG邊度最常tag？咩hashtag熱門？
【Emily】港青IG邊度最常tag？咩hashtag熱門？
【Emily】社協籌款 買聖誕禮物畀3600基層童
【Emily】社協籌款 買聖誕禮物畀3600基層童