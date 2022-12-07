刺警案 警心理專家作供 「梁健輝閱濫暴新聞 受害經驗自套身上」

事主梁健輝（終年50歲）於去年7月1日晚上11時20分宣布死亡，其家屬未有旁聽或委派法律代表；有利害關係方為警務處長。

隸屬警隊的臨牀心理學家何穎思供稱，她根據文件及閉路電視片段撰寫報告，從事主梁健輝的日記及剪報可見，他有自己的想法，且他每天記錄攝取的卡路里及日常支出，工作記事冊亦有列出事項，反映為人有條理、有穩定的生活模式，亦是完美主義者。

何穎思續稱，梁健輝曾就政府政策如高鐵、強積金表達意見，反映事主具理想主義，對政府施政不滿。她指，近兩年的社會事件、警方對示威者作出的行為及政府應對新冠疫情的方法，加劇事主對政府的不滿；並指事主閱讀相關新聞後，認為警方濫用暴力，更把受害者的經驗套在自己身上，形成「替代性受害」（vicarious victimization）。何分析，梁健輝認為要平衡政府及市民的權力，最終計劃是次襲擊，以達成其崇高理想及使命。何續指，恐怖主義多數源自對社會及政治的不滿。

另一專家稱抱極端執念 受國安法「刺激」

香港心理學會副會長、臨牀心理學家張傳義則供稱，他曾電話訪問梁健輝的上司，但未能接觸其直系親屬。張指，事主的襲擊明顯針對警方，他更持同一把刀刺向自己兩次，可見事主有極端執念；社會事件、國安法的實施，更進一步刺激事主，終演變成極端行為。

張推斷，事主或因職業進程與理想有落差，認為自己懷才不遇，故把自己的想法投射在社會事件。張認為，不能否定事主出現「替代性受害」心理，但重申事主受極端執念驅使。

警方結案指對事實理解偏離一般人

研訊傳畢證人後，代表警務處長的大律師陸栩然結案陳辭時稱，事主帶刀到場，有預謀襲擊其後自殺，計劃經過深思熟慮。陸重申，本案源於有人或組織對事實的理解偏離一般人，引致極端思想及發動「恐怖血腥」攻擊。

【案件編號：CCDI 555/21】

（死因研訊）