「感激」刺警案9月審 4港大生擬不認罪

4名被告張敬生（19歲）、郭永皓（20歲）、杜林丞亨（18歲）及容頌禧（19歲）均為學生，被控宣揚恐怖主義罪，以及屬交替控罪的煽惑他人有意圖而傷人罪。4人一度須還押，後來先後在高等法院獲准保釋。

4人皆擬不認罪受審，辯方表示將不會爭議大部分案情，但會爭議被告的行為是否構成違法，及其犯罪意圖。首被告張敬生將會作供，並擬傳召一名辯方證人，辯方案情預計需時兩天；其餘3名被告不會作供。

控方擬傳召15名證人，另將播放首被告長達200分鐘的警方錄影會面片段，辯方將不爭議被告是否自願作供，預計需時6天完成控方案情。區域法院法官王詩麗指令案件由國安法指定法官審理，排期明年9月11至20日審訊。翻查資料，這次是王官首次處理與國家安全相關的案件。

涉倡練武反政府 武館教練擬認煽動顛覆

另外，尖沙嘴一間武館的格鬥教練黃德強（59歲），涉嫌在網上鼓吹練武對抗政府，被控《港區國安法》煽動顛覆國家政權及無牌管有槍械罪等3罪，其女助理張文芝（62歲）則涉管有弩、開山刀等武器，被控無牌管有槍械等兩罪，案件昨日於區域法院再訊。兩人擬認罪，排期明年2月3日正式答辯及判刑。法官拒應辯方要求，將不涉國安罪行的女被告分拆，另指令由指定法官審理。兩人繼續還押。

【案件編號：DCCC 917/21、798/22】

（港區國安法）