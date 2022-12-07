港聞

港聞二

「感激」刺警案9月審 4港大生擬不認罪

【明報專訊】港大學生會評議會去年7月通過「感激」七一刺警案疑犯梁健輝「為港犧牲」議案，其後撤回及致歉。4名出席會議的學生被控《港區國安法》宣揚恐怖主義罪。案件昨於區域法院再訊，辯方表示4人皆擬不認罪受審，排期明年7月20日審前覆核，9月11日開審，預留8天審期，將由國安法指定法官審理。被告准以原有條件保釋。

4名被告張敬生（19歲）、郭永皓（20歲）、杜林丞亨（18歲）及容頌禧（19歲）均為學生，被控宣揚恐怖主義罪，以及屬交替控罪的煽惑他人有意圖而傷人罪。4人一度須還押，後來先後在高等法院獲准保釋。

4人皆擬不認罪受審，辯方表示將不會爭議大部分案情，但會爭議被告的行為是否構成違法，及其犯罪意圖。首被告張敬生將會作供，並擬傳召一名辯方證人，辯方案情預計需時兩天；其餘3名被告不會作供。

控方擬傳召15名證人，另將播放首被告長達200分鐘的警方錄影會面片段，辯方將不爭議被告是否自願作供，預計需時6天完成控方案情。區域法院法官王詩麗指令案件由國安法指定法官審理，排期明年9月11至20日審訊。翻查資料，這次是王官首次處理與國家安全相關的案件。

涉倡練武反政府 武館教練擬認煽動顛覆

另外，尖沙嘴一間武館的格鬥教練黃德強（59歲），涉嫌在網上鼓吹練武對抗政府，被控《港區國安法》煽動顛覆國家政權及無牌管有槍械罪等3罪，其女助理張文芝（62歲）則涉管有弩、開山刀等武器，被控無牌管有槍械等兩罪，案件昨日於區域法院再訊。兩人擬認罪，排期明年2月3日正式答辯及判刑。法官拒應辯方要求，將不涉國安罪行的女被告分拆，另指令由指定法官審理。兩人繼續還押。

【案件編號：DCCC 917/21、798/22】

（港區國安法）

相關字詞﹕區域法院 宣揚恐怖主義罪 港大學生會評議會 七一刺警案 港區國安法

上 / 下一篇新聞

無家者獲派爛地公屋 房署拒補修 事主嘆「條街仲平」投訴逾月 傳媒查詢翌日獲重鋪
無家者獲派爛地公屋 房署拒補修 事主嘆「條街仲平」投訴逾月 傳媒查詢翌日獲重鋪
患病雙手無力仍自行重鋪 事主：房署不幫可以點？
患病雙手無力仍自行重鋪 事主：房署不幫可以點？
妻女離港 李卓人申保釋侍母遭拒 張炳良石禮謙等撰信稱「和理非」 官：潛逃風險不低
妻女離港 李卓人申保釋侍母遭拒 張炳良石禮謙等撰信稱「和理非」 官：潛逃風險不低
支聯會拒交資料案 控方指中文作供政治化 鄒幸彤：此案本政治
支聯會拒交資料案 控方指中文作供政治化 鄒幸彤：此案本政治
刺警案 警心理專家作供 「梁健輝閱濫暴新聞 受害經驗自套身上」
刺警案 警心理專家作供 「梁健輝閱濫暴新聞 受害經驗自套身上」
官指戴防火手套非僅吶喊助威 情侶囚4年半
官指戴防火手套非僅吶喊助威 情侶囚4年半
控7‧21暴動 林卓廷獲批拆案10月審
控7‧21暴動 林卓廷獲批拆案10月審
3匪劫米奇潮玩 料值5萬 扮買家交收4隻 店東窮追保住3隻
3匪劫米奇潮玩 料值5萬 扮買家交收4隻 店東窮追保住3隻
醫局高層與夫涉超市偷竊 保安：目睹未付錢海膽水果入袋
醫局高層與夫涉超市偷竊 保安：目睹未付錢海膽水果入袋
IATA復辦傳媒日 總幹事：港重建運力需時 「重奪航空樞紐 不能重推防疫政策」
IATA復辦傳媒日 總幹事：港重建運力需時 「重奪航空樞紐 不能重推防疫政策」
工會不排除罷工 國泰：合資格員工加薪發特惠金
工會不排除罷工 國泰：合資格員工加薪發特惠金
指港鐵逢出事調人補漏 前線：保養延後惡性循環
指港鐵逢出事調人補漏 前線：保養延後惡性循環
議員稱港鐵倘再出事 將藍可疏導三成人流
議員稱港鐵倘再出事 將藍可疏導三成人流
稱兩隧加幅遠遜西隧 議員：兩頭唔到岸
稱兩隧加幅遠遜西隧 議員：兩頭唔到岸
保安局改政策 遣返不等上訴法院 料即影響1200人 卓孝業：沒貶法庭權威或聲請者權利
保安局改政策 遣返不等上訴法院 料即影響1200人 卓孝業：沒貶法庭權威或聲請者權利
「遣返後上訴得直 如何追討」 律師行指新做法侵人權
「遣返後上訴得直 如何追討」 律師行指新做法侵人權
「團進團出」逾半月 10多團申堂食
「團進團出」逾半月 10多團申堂食
關愛隊只容愛國愛港者 民主派欲申請冀勿排斥
關愛隊只容愛國愛港者 民主派欲申請冀勿排斥
女生泄密遭童黨凌辱 15歲男生襲擊非禮罪成
女生泄密遭童黨凌辱 15歲男生襲擊非禮罪成
3刀手上水圍斬平治司機
3刀手上水圍斬平治司機
益美工程清盤 工人追欠薪2400萬
益美工程清盤 工人追欠薪2400萬
大灣區GBA專題：深政協倡生理假 始揭政策已存30年 打工族一笑置之 「例休年假都放不了」
大灣區GBA專題：深政協倡生理假 始揭政策已存30年 打工族一笑置之 「例休年假都放不了」
大灣區GBA專題：女性憂削工作機會 有僱主稱病假已涵
大灣區GBA專題：女性憂削工作機會 有僱主稱病假已涵
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】工展會周五開鑼 飲食仍係No 史立德話規模幾近復常「苦盡甘來」
【Emily】工展會周五開鑼 飲食仍係No 史立德話規模幾近復常「苦盡甘來」
【Emily】唔承認BNO 鄧炳強：持有者海外出事要「搵自己國家」
【Emily】唔承認BNO 鄧炳強：持有者海外出事要「搵自己國家」
【Emily】港青IG邊度最常tag？咩hashtag熱門？
【Emily】港青IG邊度最常tag？咩hashtag熱門？
【Emily】社協籌款 買聖誕禮物畀3600基層童
【Emily】社協籌款 買聖誕禮物畀3600基層童