支聯會拒交資料案 控方指中文作供政治化 鄒幸彤：此案本政治

3名被告分別為前支聯會副主席鄒幸彤、前常委鄧岳君及徐漢光，他們否認《港區國安法》實施細則的「沒有遵從通知規定提供資料罪」。另外兩名被告梁錦威及陳多偉早前認罪，各被判囚3月。

被指收款即屬代理 鄒稱捐款不增話語權

鄒幸彤供稱，控方指稱支聯會2018年收取「組織4」2萬元款項，是支聯會於2016至2019年為擴建「六四紀念館」眾籌，該款項是「民主中國陣線日本分部」的捐款。對於控方指稱支聯會收取款項、故屬組織的代理人，鄒表示不解，直言「如果話捐親款都去代理佢哋利益嘅時候，咁我哋都真係會好唔得閒」。

鄒又說，支聯會承諾與為民主承擔的人同行，「呢個係守咗33年嘅承諾，將一直堅持守落去，無論組織存亡，同行嘅前提係平等同互相尊重」，她重申並非捐款最多的人便有話語權，反而是付出時間及心血的人才能影響支聯會發展。

轟國安通知書「起晒公民社會底」

鄒續指，國安處通知書的影響廣泛，涉及成千上萬人的私隱，「效果係起晒公民社會嘅底」；又斥政府倒轉邏輯，政府並非指控支聯會與外國有關，故屬於外國代理人，而是「你講嘅說話唔啱聽，所以你必須係外國代理人」。

控方代表、署理助理刑事檢控專員張卓勤盤問時表示，鄒幸彤選擇以中文作供，是為了宣揚其想法，令審訊政治化，鄒反駁指「呢個審訊本質就係政治」，且公開審訊必然有被報道的可能。

張卓勤續指，鄒幸彤作供時會就翻譯用詞提供意見，質疑她欲以此理由，作為本案將來的上訴理據；鄒表示不同意。張又指，支聯會曾發出書面回覆，質疑支聯會表明拒絕交出資料；鄒重申支聯會不屬相關附表下的組織，故不受規管。案件押後至周六續審。

【案件編號：WKCC3633/21】

（港區國安法）