妻女離港 李卓人申保釋侍母遭拒 張炳良石禮謙等撰信稱「和理非」 官：潛逃風險不低

何俊仁蔡耀昌旁聽 李舉心形手勢

李卓人昨由資深大律師陳政龍代表申請保釋，律政司則由高級檢控官李庭偉代表。李卓人曾向旁聽者揮手和高舉心形手勢，有旁聽者高喊「人哥，聖誕快樂！」同涉支聯會案的前副主席何俊仁早前獲准保釋，與民主黨前主席劉慧卿、前支聯會秘書蔡耀昌等到庭旁聽。

法官陳慶偉甫開庭時指出，律政司長已發出證書，表示支聯會案將不設陪審團審訊，改由3名指定法官審理，惟是次保釋聆訊僅由一名法官處理，問申請方有何意見。申請方在休庭後表示，國安法條文無明文規定。申請方和律政司均同意單一法官具有司法管轄權，處理國安法被告的保釋申請。

申請方：勞權標誌言而有信 允「不繼續」危國安

保釋申請方在庭上表示，李卓人是本港勞工權益的標誌人物，也是言而有信（a man of his word）的人，他願意遵守國安法的常見保釋條款，包括「不會繼續」進行或從事任何可能危害國家安全的活動，另以50萬元現金保釋和合共40萬元人事擔保為條件。此外，李卓人的妻女早前離港，李的母親年屆97歲，他希望珍惜僅餘時間照顧母親。

申請方提及，李卓人去年4月以近1000萬元賣出自住單位，扣除其年邁母親的醫療開支、按揭供款等，餘下近300萬元已存入李妻的銀行戶口，李的銀行存款少於100萬元。申請方呈上前運輸及房屋局長張炳良，立法會前議員石禮謙、余若薇和劉千石撰寫的信件，稱李主張和平理性的理念，從政以來一直信守承諾，冀法庭考慮其良好品格。

律政司指6案底保釋間再犯 不守諾

律政司一方反對李卓人保釋，指他多次發表公開言論，另有煽惑及參與未經批准集結等6項控罪案底，曾在保釋期間再犯，認為他不會遵守承諾。

陳官聽畢雙方陳辭後表示，煽動他人顛覆國家政權是嚴重控罪，不信納李卓人獲准保釋後，不會進行危害國安罪活動，加上其家人已離港，潛逃風險不低。陳官提及，支聯會案的大部分案情不受爭議，惟針對李卓人的指控看來較強，至於控方以「結束一黨專政」的口號指控支聯會具顛覆性，有待法庭詮釋。陳官又提到，國安法生效後，李卓人仍以支聯會名義行事，最終拒絕李保釋外出。

【案件編號：HCCC155/22】

明報記者

（港區國安法）