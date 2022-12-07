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患病雙手無力仍自行重鋪 事主：房署不幫可以點？

【明報專訊】司徒先生本是燒焊工人，3年前患上吉巴氏綜合症，雙手麻痹無力，打算一生靠雙手過活的他自此失業一直流浪，徘徊在臨時宿舍及街頭之間，僅靠3000多元傷殘綜援過活。苦候公屋多年遇上「爛地屋」，無餘錢自行承擔維修費的他上周受訪時多次哽咽，他向記者指着托人購買的水泥，說就算無力的雙手連信封也拿不穩也要自行重修，靠到附近建築地盤「裝吓」偷師，「房署唔幫我，我可以點？」

靠綜援過活 無力負擔維修費

司徒先生說，知道公屋地面需重修後，曾請裝修師傅上門報價，得悉百呎單位重鋪水泥地市價至少5000元，師傅知他有困難已盡量減價，惟「友情價」仍需2000多元，實在無法負擔。為盡快修好地面，他獲派屋後努力搵工幫補，但身體已大不如前，沒法承受體力勞動。他曾應徵倉務員，搬貨3小時已雙手無力，也試到機場做物流，怎料情况更差，搬貨兩小時後在工場暈倒。

他說，醫生診斷他當年因細菌入血患病，現時雙手只有正常人一半活動能力，「醫生說我不能太操勞，提醒我隨時會中風……房署唔幫我，我可以點？我只希望下一個同樣遭遇的獨居者，房署可幫佢哋」 。

由於一直得不到房署回應，司徒先生上周接受本報訪問後，決定自行試鋪水泥，卻不慎弄損雙手。房署接獲本報查詢後，翌日安排承建商上門，在司徒先生自行鋪的地面上修葺，現時單位地面回復平滑，他終可由廚房搬出廳攤開摺牀睡覺。社協幹事吳衛東稱，家庭住戶尚有家人可分擔裝修費，如司徒先生般的無家者只能靠自己，盼署方顧及單身人士經濟壓力，日後對一人單位的翻新工程更嚴謹。

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