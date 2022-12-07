無家者獲派爛地公屋 房署拒補修 事主嘆「條街仲平」投訴逾月 傳媒查詢翌日獲重鋪

明報記者 孫澤芳

測量師指未完工不應驗收 房署：有監管

59歲事主司徒先生稱，上月8日在社協吳衛東陪伴下到單位收樓，原想終可擺脫3年來斷續的無家者生活，惟發現單位儼如爛地，晴天霹靂，「好驚訝，去公園瞓，都起碼叫做有個平地瞓低，冇諗過有屋住反而條街個地下仲平」。收樓之初他在客廳開摺牀睡覺，但地面不平，轉身時摺牀移動，令他難眠。夜裏風吹入屋，一覺醒來更滿身灰塵，只好在鋪了地磚、難以轉身的廚房打地鋪，「其實同瞓街冇咩分別」。

司徒先生月來多次要求房署修正，署方安排外判商上門檢視，最終沒有補修。他稱署方判斷單位翻新工程完工，「叫唔郁」工程部補修。本報上周查詢房署，其後署方於上周四（1日）安排外判商上門重鋪水泥平整地面。

測量師學會前會長何鉅業稱，地台批盪完工時需平滑平整，無凹坑凹紋、「隻手摸上去不會有磨損」，以便下一程序施工如鋪磚或膠地板。他說，從照片可見，房署補修前單位地台表面非常粗糙，有多處凹坑，明顯未達完工水平，租戶無法即時入住，「正常情况下房署不應驗收」。

樓齡22年無「翻新津貼」 社協籲放寬

吳衛東認為，房署事後終派人上門修補，反證原先工程確實不達標，房署無盡好監管角色。

現時公屋租戶如獲派樓齡21年以下單位，可選擇房署翻新或領取相等於3至5個月租金的「空置單位翻新津貼」自行處理，21年或以上單位則由房署負責翻新，不設津貼。吳衛東認為，獲派舊樓單位租戶即使明知房署工程質素參差也只能「硬食」，做法不公，促放寬津貼範圍。對於房署稱會為21年或以上樓齡單位徹底翻新，故不提供津貼選項，吳稱，如真的徹底翻新當然沒問題，但署方對外判商欠監管，擔心不少舊單位翻新質素同樣欠佳，沒經濟能力自行裝修的租戶求助無門。

按房委會資料，截至今年第三季，全港約有130條屋邨樓齡21年或以上，佔全港237屋邨的55%。吳稱，津貼政策原意為讓租戶盡早入伙，加快空置單位流轉，建議署方善用資源，如單位沒結構安全，應准舊樓單位租戶也可選擇申請津貼。

追究承辦商否 房署：已約見要求改善

房署解釋，樓齡較高單位一般維修工程項目較多，署方會徹底翻新或安排改善工程。至於會否追究是次單位承辦商「瑞安承建」的責任，以及署方有否妥善驗收等，房署無正面回應，僅稱已約見瑞安要求改善，房委會一直密切監察承辦商表現，但無備存空置單位翻新工程投訴數字。瑞安回覆稱，一直緊密配合房委會，按既定規例及要求進行工程。

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