「遣返後上訴得直 如何追討」 律師行指新做法侵人權

新政策下免遣返聲請人被原訟庭駁回司法覆核許可後，不論有否上訴，入境處一般可將他遣送離港。帝理律師行關注，若聲請人離港後上訴得直，如何在司法或行政層面繼續追討；倘上級法院將個案發還酷刑聲請上訴委員會重新考慮，但聲請人已離港，究竟政府如何執行法庭決定。本報正向保安局查詢。

隔離拘禁損健康 質疑加重合理性

對於政府建議向羈留者驗尿，律師行表示如果每名羈留者都要驗尿，私隱如何受保障；若驗尿非人人有份，當局又有何篩選標準。至於政府建議將羈留者「違反紀律」的懲罰，增至最長28天的隔離拘禁，律師行指目前尚未知道什麼行為會被視為違紀，而如果隔離拘禁等同單獨囚禁，政府如何證明單獨囚禁長達28日的合理性。

律師行提及，政府建議將勵顧懲教所納為羈留地點，但比起增加羈留容量，保安局及入境處有否檢討現行政策，考慮釋放更多羈留者。律師行亦關注，勵顧將由入境處或懲教署管理，倘由懲教人員管轄，他們會否受訓了解羈留者權利。

籲暫緩措施 回應疑問諮詢公眾

律師行強調，希望政府解答上述問題，令公眾相信當局在加快處理個案和保障聲請人權利之間，取得適當平衡。律師行建議當局暫緩執行，並諮詢公眾，重新考慮措施的潛在法律影響。