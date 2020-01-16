保安局改政策 遣返不等上訴法院 料即影響1200人 卓孝業：沒貶法庭權威或聲請者權利

1.5萬人在港 7600宗司法覆核待審

現時免遣返聲請者被入境處拒絕聲請後，可再向獨立法定組織「酷刑聲請上訴委員會」上訴，若不服決定可向法院提出司法覆核。根據保安局資料，截至今年10月底，約14,900名聲請人基於不同理由仍在港，當中約7600宗相關的司法覆核個案尚待法庭審理。

保安局今日起更新遣送政策，聲請人司法覆核許可申請被原訟庭拒絕，或獲批許可、但覆核被駁回後，即使向上訴庭甚至終審法院提出司法覆核的訴訟程序尚待處理，入境處都可執行遣返。

擬修例賦權青山灣人員驗尿

「隔離拘禁」上限7天變28天

副保安局長卓孝業昨在立法會保安事務委員會表示，歷年只有不足3%申請人的法庭訴訟得到批准，有信心具足夠理據，在這階段就將他們遣送，「我們沒有貶損法庭權威，我們亦沒有減損到該人士得到法庭協助的權利」。卓補充，新政策今日生效後， 1200人即時可被遣送離港。根據保安局文件，入境處目標是今年和明年分別遣送不少於1000和1200名聲請不獲確立者離港。

另外，保安局計劃以「先訂立後審議」方式修例，修訂《入境（被羈留者的待遇）令》，加強對羈留者管理，以維持秩序。局方指2013年至今年10月，約有9600名獲發「行街紙」的非華裔人士，大部分為免遣返聲請人，因干犯刑事罪行被捕，當中逾13%涉嚴重毒品罪行，建議加強入境處法定權力，賦權青山灣中心的醫護人員或入境事務主任對羈留者做體腔檢查，以及可要求驗尿，以辨識該人是否管有或販運毒品。另外，局方指青山灣中心持續出現違反紀律行為，過去10年平均每年約有100宗，建議將最長「隔離拘禁」期由7天增至28 天，與現時其他懲教院所看齊。

倡改裝勵顧懲教所 增240羈留額

保安局另建議將原為戒毒所的勵顧懲教所轉為羈留設施，可增加240個女性羈留名額，連同本由入境處管理的青山灣中心以及懲教署的大潭峽懲教所，入境處羈留人士名額收總數將會由660個增至900個。政府須修訂《入境（羈留地點）令 》，將勵顧懲教所納為羈留地點，經改裝後續由懲教署管理；同時要在《戒毒所條例》下制訂一條新的附屬法例，以指定羅湖懲教所為戒毒所，收容勵顧原有在囚者。

卓：盼藉旅客申報機制防「重複偷渡」

會上立法會議員陳穎欣稱，政府過去10年共花費85億元處理免遣返聲請人，金額不少，支持保安局新措施。選委會界別議員何君堯認為當局增加羈留名額仍是「杯水車薪」，建議「大刀闊斧」重設禁閉式難民營，羈留所有入境的聲請者。卓孝業認同羈留名額杯水車薪，但以過往長期羈留的方式對待聲請者，存在不少法律挑戰。保安事務委員會主席陳克勤憂慮即使新政策生效，仍可能有「重複偷渡」情况。卓孝業稱，希望下年透過旅客預先申報機制，指示機長拒絕某些人登機，避免「重複偷渡」。