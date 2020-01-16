保安局改政策 遣返不等上訴法院 料即影響1200人 卓孝業：沒貶法庭權威或聲請者權利

【明報專訊】保安局今日起更新「遣送政策」，在港的免遣返聲請者如被高等法院原訟庭拒絕司法覆核申請，入境處即可將聲請人遣返，不論聲請人是否繼續向更高級法院提出上訴，料有1200人即時可被遣送離港。另外保安局建議修例，賦權青山灣羈留中心的入境事務主任可對聲請人做體腔檢查及要求驗尿，以確認有否藏毒，並將最長單獨囚禁期由7日增至28日。
1.5萬人在港 7600宗司法覆核待審
現時免遣返聲請者被入境處拒絕聲請後，可再向獨立法定組織「酷刑聲請上訴委員會」上訴，若不服決定可向法院提出司法覆核。根據保安局資料，截至今年10月底，約14,900名聲請人基於不同理由仍在港，當中約7600宗相關的司法覆核個案尚待法庭審理。
保安局今日起更新遣送政策，聲請人司法覆核許可申請被原訟庭拒絕，或獲批許可、但覆核被駁回後，即使向上訴庭甚至終審法院提出司法覆核的訴訟程序尚待處理，入境處都可執行遣返。
擬修例賦權青山灣人員驗尿
「隔離拘禁」上限7天變28天
副保安局長卓孝業昨在立法會保安事務委員會表示，歷年只有不足3%申請人的法庭訴訟得到批准，有信心具足夠理據，在這階段就將他們遣送，「我們沒有貶損法庭權威，我們亦沒有減損到該人士得到法庭協助的權利」。卓補充，新政策今日生效後， 1200人即時可被遣送離港。根據保安局文件，入境處目標是今年和明年分別遣送不少於1000和1200名聲請不獲確立者離港。
另外，保安局計劃以「先訂立後審議」方式修例，修訂《入境（被羈留者的待遇）令》，加強對羈留者管理，以維持秩序。局方指2013年至今年10月，約有9600名獲發「行街紙」的非華裔人士，大部分為免遣返聲請人，因干犯刑事罪行被捕，當中逾13%涉嚴重毒品罪行，建議加強入境處法定權力，賦權青山灣中心的醫護人員或入境事務主任對羈留者做體腔檢查，以及可要求驗尿，以辨識該人是否管有或販運毒品。另外，局方指青山灣中心持續出現違反紀律行為，過去10年平均每年約有100宗，建議將最長「隔離拘禁」期由7天增至28 天，與現時其他懲教院所看齊。
倡改裝勵顧懲教所 增240羈留額
保安局另建議將原為戒毒所的勵顧懲教所轉為羈留設施，可增加240個女性羈留名額，連同本由入境處管理的青山灣中心以及懲教署的大潭峽懲教所，入境處羈留人士名額收總數將會由660個增至900個。政府須修訂《入境（羈留地點）令 》，將勵顧懲教所納為羈留地點，經改裝後續由懲教署管理；同時要在《戒毒所條例》下制訂一條新的附屬法例，以指定羅湖懲教所為戒毒所，收容勵顧原有在囚者。
卓：盼藉旅客申報機制防「重複偷渡」
會上立法會議員陳穎欣稱，政府過去10年共花費85億元處理免遣返聲請人，金額不少，支持保安局新措施。選委會界別議員何君堯認為當局增加羈留名額仍是「杯水車薪」，建議「大刀闊斧」重設禁閉式難民營，羈留所有入境的聲請者。卓孝業認同羈留名額杯水車薪，但以過往長期羈留的方式對待聲請者，存在不少法律挑戰。保安事務委員會主席陳克勤憂慮即使新政策生效，仍可能有「重複偷渡」情况。卓孝業稱，希望下年透過旅客預先申報機制，指示機長拒絕某些人登機，避免「重複偷渡」。