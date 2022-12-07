稱兩隧加幅遠遜西隧 議員：兩頭唔到岸

運輸及物流局提出3條過海隧道擬議收費方案，分兩階段調整，首階段3隧續維持全日固定收費，紅隧東隧私家車收費將劃一，分別由20元及25元加至30元；同時下調西隧收費，由現時75元減至60元。

議員稱加價無用 倡分時段收費

民建聯立法會議員陳恒鑌批評，政府「一味加價收唔到成效」，並指政府一方面加價，一方面減價，難以估算那條隧道影響分流，建議應直接不同時段不同收費。選委會界別議員陳紹雄擔心紅隧加價後，仍難改變市民出行習慣，質疑分流是否可行；他認為，政府應更多分析研究，例如了解市民「加幾多錢就會轉隧道」等。

欠民調 批「政府斷估，市民痛苦」

民建聯梁熙稱，接獲不少市民反映指，改變3隧收費對駕駛者吸引力低難以分流，質疑當局數據是否準確，批評「政府斷估，市民痛苦」。他又質疑局方未有就新收費做民意調查。運輸署回應稱，正諮詢立法會議員意見。

林世雄：下階段會參考議員建議

運輸及物流局長林世雄回應表示，駕駛者除留意隧道收費外，亦會留意隧道收費差異，以改變出行習慣。他說，相信市民需時消化新方案，若馬上調整非繁忙時段收費，擔心駕駛者難以適應，又稱目前處於復常，車流量尚未穩定，認為議員的建議對第二階段收費具參考價值。