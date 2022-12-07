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議員稱港鐵倘再出事 將藍可疏導三成人流

【明報專訊】港鐵將軍澳線周一早上發生「甩卡」事故後，調景嶺站至寶琳及康城站列車停駛，當區交通安排混亂，大批市民打蛇餅轉乘港鐵免費接駁巴士或其他交通工具。將軍澳區尤其日出康城居民日常主要依賴鐵路出入，當區區議員估計，待「將藍隧道」周日（11日）通車後，若日後再發生同類事故，其他陸路交通應可分流約30%人流，即約15萬人次。

2018年港鐵曾發生4線故障，同日將軍澳隧道公路接連發生兩宗交通意外，令當日將軍澳對外交通幾近癱瘓，不少居民從將軍澳出發到市區更需花約1至2小時車程。

議員：「多一條路」免癱瘓

西貢區議員方國珊稱，周一發生的事故非個別例子，強調目前當區鐵路一旦發生事故，交通便陷癱瘓，甚至淪為「孤島」。她補充，若將軍澳隧道出現任何交通意外，「連接駁巴士都返唔到」。她擔心將來137區發展將增加13.5萬人口，進一步加劇將軍澳線壓力，建議將軍澳線應南延至137區後，可進一步接駁港島東，形成環迴鐵路，分流鐵路路線。

將藍隧道周日通車，方國珊預料「多一條路，就算有任何交通意外，都唔會出現癱瘓」，她指出，目前將軍澳區包括坑口及寶林等站，每日來回約有50萬人次乘搭港鐵出入市區，若新隧道開通，可分流將軍澳出九龍的車輛，估計能夠分流30%人流，即約15萬人次改乘巴士。

相關字詞﹕將藍隧道 將軍澳

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