議員稱港鐵倘再出事 將藍可疏導三成人流

2018年港鐵曾發生4線故障，同日將軍澳隧道公路接連發生兩宗交通意外，令當日將軍澳對外交通幾近癱瘓，不少居民從將軍澳出發到市區更需花約1至2小時車程。

議員：「多一條路」免癱瘓

西貢區議員方國珊稱，周一發生的事故非個別例子，強調目前當區鐵路一旦發生事故，交通便陷癱瘓，甚至淪為「孤島」。她補充，若將軍澳隧道出現任何交通意外，「連接駁巴士都返唔到」。她擔心將來137區發展將增加13.5萬人口，進一步加劇將軍澳線壓力，建議將軍澳線應南延至137區後，可進一步接駁港島東，形成環迴鐵路，分流鐵路路線。

將藍隧道周日通車，方國珊預料「多一條路，就算有任何交通意外，都唔會出現癱瘓」，她指出，目前將軍澳區包括坑口及寶林等站，每日來回約有50萬人次乘搭港鐵出入市區，若新隧道開通，可分流將軍澳出九龍的車輛，估計能夠分流30%人流，即約15萬人次改乘巴士。