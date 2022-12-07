指港鐵逢出事調人補漏 前線：保養延後惡性循環

張欣宇憂已屆「臨界點」

張欣宇昨接受新城財經台《財知大道》訪問時表示，港鐵事故接連發生，顯示現時很可能已達「臨界點」，為免陷入惡性循環，港鐵須藉此機會改革人手資源及維修機制，以及增加資源投入，以求做到「日常預防性維修」。他擔心前日將軍澳線事故並非單一，而是整個維修保養及資產管理出現系統性風險問題，建議全面檢討。

工會：開新站新線不加人手

港鐵壓縮維修時間

香港鐵路工會聯合會主席林偉強表示，港鐵近年開設新鐵路站及路線，但未有增聘人手，令工作人員負擔愈來愈重，情况已持續數年。他說，目前一名維修員或要應付多項工序，港鐵又壓縮維修時間，舉例以往需時3小時的項目壓縮至2.5小時。林稱此舉不但加重維修員負擔，亦可能影響維修及保養質素。他續稱，兩鐵合併後港鐵引入「非技術代工」，負責簡單維修，由港鐵監督人員指派工作及驗收，惟港鐵內部人手同樣緊張，難每次都「全部睇實晒，中間有無甩漏都唔知」。

30年前同類事故後加機械鎖

業界：未知甩卡K車有否加裝

香港鐵路運輸專業人員協會主席張年生表示，前日將軍澳線發生的「甩卡」事故非常嚴重，是過去30年以來第二宗同類事故，對上一次是1993年荃灣線大窩口站，當年一列車卡連接器鬆脫，導致最後幾卡車廂與前面車卡分離，失去動力後停在隧道內。

張年生稱，港鐵當年改善連接車卡設計，增加輔助的「機械式鎖扣」，「扣實咗先行得」，惟未知有關裝置有否應用在今次事故的南韓製列車（K-Train）上。他強調K-Train設計安全，因列車電力裝置偵測到車卡掛鈎鬆脫，便會隨即斷電，亦能解釋前日為何發生事故後，車廂一片漆黑及隨即停駛。另外列車亦配備壓縮空氣線路，一旦出事會隨即漏氣煞停車輛，但他認為仍需研究改善連接車卡設計。