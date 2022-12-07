工會不排除罷工 國泰：合資格員工加薪發特惠金

國泰表示，隨着邁向復常，國泰能為機艙服務員提供更多編更選擇，重建網絡期間須作出一些暫時編更安排。國泰稱，一直有與機艙服務員直接溝通，包括透過線上及面對面等多種途徑，亦曾與代表部分機艙服務員的空中服務員工會多次會談。國泰又稱會向顧客保證航班服務將如常運作。

被指剝削 國泰稱屬暫時安排

國泰空中服務員工會外務副主席蕭詠恩表示，以往國泰機組人員平均每月會獲編一班長途機和數班短途機，但近月有同事一個月獲編排10班即日來回短途機，因而未能獲得外站津貼，僅獲9100元月薪，形容是雪上加霜；另由於人手緊張，員工外站休息時間大減。

蕭詠恩表示，工會自9月起向公司提出訴求，要求11月30日回覆，但一直未獲得正面回應，因此昨日召開會員大會商討進一步行動；會員大會上全票通過工會採取下一步行動，至於有何行動則待商討。她透露，在大會期間收到國泰總經理的回覆，工會稍後會回應。