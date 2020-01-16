港聞

港聞二

IATA復辦傳媒日 總幹事：港重建運力需時 「重奪航空樞紐 不能重推防疫政策」

【明報記者陳萃屏日內瓦報道】香港正走向復常道路，不過航空業重建運力需時，國際航空運輸協會（IATA）昨在瑞士日內瓦舉行全球傳媒日，總幹事沃爾什（Willie Walsh）在會上表示，香港若想回復航空樞紐地位將需要相當長時間，因香港樞紐地位已因防疫措施而嚴重受影響，形容區內其他航空樞紐正從中得益。他指出，香港不可以只靠放寬防疫措施重奪國際航空樞紐地位，還須確保防疫政策不會恢復（will not be reintroduced）。

指朝令夕改 航企無法規劃

IATA今年9月曾表示，中國實施「清零」政策令香港失去國際航空樞紐地位，4月亦曾形容香港已從航班地圖消失，失去航空樞紐地位。沃爾什昨表示，香港之前的防疫政策轉變很快，航空公司無法預測香港的運力及規劃人手，對此已感到厭煩。

沃爾什指出，香港在認真談論回到國際航空樞紐地位前，首先須確保政策及措施更穩定，而先前的措施已對香港國際航空樞紐地位造成非常嚴重的影響。

中國愈遲解除防控

全球航運愈遲復蘇

IATA昨起一連兩日在日內瓦舉行全球傳媒日，首日公布全球航空業來年前景，協會稱航空公司今年成功減少虧損，預期全球航空業將在新冠疫情爆發後首度獲盈利。IATA首席經濟學家湯姆森（Marie Owens Thomsen）預期航空業將於2024年回復至疫前水平，但她同時提到，當中國愈遲解除防疫措施及開放邊境，全球航空業就需要愈長時間復蘇。

沃爾什在會上亦多次提到中國關閉邊境的政策對於全球航空復蘇有重要影響，他說已見到中國有迹象放寬防控措施，很多人都期望中國可於2023年解除防疫限制，他表示對於全球航空業復蘇感樂觀。

今年國際航空運輸協會的全球傳媒日為新冠疫情爆發後首度恢復舉行，共有近百家來自全球不同地區的傳媒機構參與。在新冠疫情前，協會每年均會舉辦全球媒體日。

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