醫局高層與夫涉超市偷竊 保安：目睹未付錢海膽水果入袋

被告依次為趙名宇（47歲）及莊慧敏（48歲），被控今年4月23日在黃埔AEON偷竊一個西瓜、兩包刺身等10件貨品（見表）總值1632.8元，承認事實稱兩人在AEON另付錢購買23件貨品，而兩人的女兒曾於當晚報警稱父母失聯。

庭上播放閉路電視片段，裁判官梁雅忻提到，首被告似乎沒掃描全部貨品條碼，當有多於一件相同貨品時他會觸碰熒幕。辯方資深大律師駱應淦及大律師布喜后表示，將爭議被告未有付錢的意圖。

超市便衣保安陳行舉供稱，當日下午3時許，目睹兩名被告推着上下層籃子均載着貨品的手推車，到自助付款機結帳。陳稱，見到被告籃內的海膽、西瓜和哈密瓜「無過機」，懷疑兩人盜竊，於是尾隨他們去停車場，問他們是否「未畀晒錢」。兩被告聲稱有付錢，陳於保安室依照單據核對，發現有10件貨品沒付款。

辯方：截查前曾到他店購物

保安稱無印象貨品一併查單

辯方盤問時稱，兩名被告離開超市後，去過展銷場買濕紙巾，首被告自行前往辦理泊車優惠，再會合次被告，陳稱只記得跟隨貨品的手推車到停車場，不記得推車的是哪名被告。辯方續稱，陳要求兩人將事前在其他超市購買貨品和單據等，從其私家車一併帶上保安室檢查，陳表示無印象。陳同意在片段中，沒有貨品由手推車直接放入袋，它們一度有放到枱上；但否認自己忙中有亂點算出錯。聆訊今續。

【案件編號：KCCC1147/22】