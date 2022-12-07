3匪劫米奇潮玩 料值5萬 扮買家交收4隻 店東窮追保住3隻

前晚10時許，警方接獲31歲姓黃的玩具店東主報案，指交收時被劫去模型。據了解，有「買家」早前向黃表示有興趣購買4隻限量版「解構米奇」手辦公仔，黃遂用手推車載着公仔，相約「買家」在荃灣海盛路近海角街交界交收。事發時，有3人突然從附近一輛的士走出，其中一賊取出槌子在黃胸口打了一下，威脅會襲擊，賊人快手搶去4個手辦公仔後便登上該輛的士，着的士司機加速離去。

搶劫後「買家」登上的士

店東掹車窗喝停司機

涉事的士司機稱，有人在海角街截乘其的士，其後他按照乘客要求在旁等候，約4至5分鐘後有4人返回車上，其中一人疑為事主，他緊握窗口阻止司機將車駛離，稱「唔好開車，佢哋打劫，我報咗警」，司機見狀未有繼續行駛。據悉，賊人事後帶同贓物落車逃走，事主從後追截，追至海德街與賊人糾纏，其後有人拋下3隻公仔，沿柴灣角街方向逃去。警員封鎖調查，現場所見地面遺下3隻「米奇」公仔模型，分別兩紅一白，本身以長方形木盒裝好，部分木盒已毁爛，其中兩隻「米奇」的腳有掉漆。

翻查資料，涉事店舖Next Exploration專門售賣或代理Bearbrick等潮流玩具，設有社交平台專頁及網站。被劫的「解構米奇」公仔在買賣平台Carousell曾以5.5萬元成交。

美藝術家作品 限量發售

被劫模型為美國藝術家Matt Gondek的作品，他創作靈感主要來自卡通、漫畫等，並以暴力、玩味的形式重新將米奇、辛普森（The Simpsons）、唐老鴨等卡通人物呈現在其繪畫、雕塑上。據網上出售有關產品的平台形容，「解構米奇」系列模型每隻高28.5厘米，底部刻有藝術家名字及貨品編號，2018年推出限量發行50隻。