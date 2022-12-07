【Emily】工展會周五開鑼 飲食仍係No 史立德話規模幾近復常「苦盡甘來」

特設「香港玩具時代」區

今屆工展會除咗有食品飲料、糧油麵食、參茸海味等9個主題區畀市民掃平貨，仲特別設有「香港玩具時代」區，展示各式各樣嘅香港懷舊玩具，又有互動遊戲攤位同玩具展銷攤位。當然唔少得每年嘅焦點一蚊優惠，例如紅燒元貝吉品鮑、鮑魚撈麵，先到先得。

史立德話，為咗慶祝廠商會88周年，除咗一蚊優惠，仲推出多個優惠（見表），例如驚喜八重賞，如果市民嘅身分證有相連88數字、88歲等，就有機會贏得價值388蚊嘅福袋。佢話對今屆工展會嘅銷情樂觀，期望可以打破上屆接近10億元嘅銷售額。

第56屆工展會由後日起至出年元旦舉行，開放時間係朝11晚8。入場費同上年一樣都係8蚊，身高1米或以下嘅小朋友、65歲或以上長者同殘疾人免費入場，而網上工展會已經喺今個月1號開始咗嘞，為期40日，到出年1月9號結束。