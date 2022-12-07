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2022年12月7日星期三
港聞二
無家者獲派爛地公屋 房署拒補修 事主嘆「條街仲平」投訴逾月 傳媒查詢翌日獲重鋪
患病雙手無力仍自行重鋪 事主：房署不幫可以點？
妻女離港 李卓人申保釋侍母遭拒 張炳良石禮謙等撰信稱「和理非」 官：潛逃風險不低
支聯會拒交資料案 控方指中文作供政治化 鄒幸彤：此案本政治
「感激」刺警案9月審 4港大生擬不認罪
刺警案 警心理專家作供 「梁健輝閱濫暴新聞 受害經驗自套身上」
官指戴防火手套非僅吶喊助威 情侶囚4年半
控7‧21暴動 林卓廷獲批拆案10月審
3匪劫米奇潮玩 料值5萬 扮買家交收4隻 店東窮追保住3隻
醫局高層與夫涉超市偷竊 保安：目睹未付錢海膽水果入袋
IATA復辦傳媒日 總幹事：港重建運力需時 「重奪航空樞紐 不能重推防疫政策」
工會不排除罷工 國泰：合資格員工加薪發特惠金
指港鐵逢出事調人補漏 前線：保養延後惡性循環
議員稱港鐵倘再出事 將藍可疏導三成人流
稱兩隧加幅遠遜西隧 議員：兩頭唔到岸
保安局改政策 遣返不等上訴法院 料即影響1200人 卓孝業：沒貶法庭權威或聲請者權利
「遣返後上訴得直 如何追討」 律師行指新做法侵人權
「團進團出」逾半月 10多團申堂食
關愛隊只容愛國愛港者 民主派欲申請冀勿排斥
女生泄密遭童黨凌辱 15歲男生襲擊非禮罪成
3刀手上水圍斬平治司機
益美工程清盤 工人追欠薪2400萬
大灣區GBA專題：深政協倡生理假 始揭政策已存30年 打工族一笑置之 「例休年假都放不了」
大灣區GBA專題：女性憂削工作機會 有僱主稱病假已涵
尊子漫畫
【Emily】工展會周五開鑼 飲食仍係No 史立德話規模幾近復常「苦盡甘來」
【Emily】唔承認BNO 鄧炳強：持有者海外出事要「搵自己國家」
【Emily】港青IG邊度最常tag？咩hashtag熱門？
【Emily】社協籌款 買聖誕禮物畀3600基層童
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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